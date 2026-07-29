Μητσοτάκης για τους νεκρούς πυροσβέστες: Η σκέψη μας σε όσους δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των τριών στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, καθώς και για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμπαράστασή του στο σύνολο των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο, σημειώνοντας πως η σκέψη όλων βρίσκεται μαζί με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Όπως επεσήμανε, όλοι αυτοί δίνουν καθημερινά τη μάχη απέναντι σε μια νέα, σκληρή πραγματικότητα την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε χρόνο.