ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Μητσοτάκης για τους νεκρούς πυροσβέστες: Η σκέψη μας σε όσους δίνουν τη μάχη στα πύρινα μέτωπα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια των τριών στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο Ρέθυμνο, καθώς και για τον θάνατο του πυροσβέστη στο Γύθειο.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμπαράστασή του στο σύνολο των δυνάμεων που επιχειρούν στο πεδίο, σημειώνοντας πως η σκέψη όλων βρίσκεται μαζί με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας. Όπως επεσήμανε, όλοι αυτοί δίνουν καθημερινά τη μάχη απέναντι σε μια νέα, σκληρή πραγματικότητα την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν κάθε χρόνο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες...

0
Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη...

Τουρισμός για όλους 2026-2027: Πότε ανοίγει η...

0
Με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, αυξημένη επιδότηση και ειδικές πρόνοιες...

Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες...

0
Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη...

Τουρισμός για όλους 2026-2027: Πότε ανοίγει η...

0
Με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, αυξημένη επιδότηση και ειδικές πρόνοιες...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία παγίδα για τους δύο πυροσβέστες
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το πέταλο του θανάτου: Πώς οι ακραίες συνθήκες έστησαν τη μοιραία παγίδα για τους δύο πυροσβέστες

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη...

Η Αθήνα έγινε τουριστικός προορισμός 12 μήνες τον χρόνο, αλλά οι γειτονιές δοκιμάζονται

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι «η Αθήνα...

Λήγει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων...

Τουρισμός για όλους 2026-2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Έως 600 ευρώ η επιδότηση

ΠΚ team ΠΚ team -
Με διευρυμένα εισοδηματικά όρια, αυξημένη επιδότηση και ειδικές πρόνοιες...