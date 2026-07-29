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Ρέθυμνο: Σε πλήρη εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης – Σε ετοιμότητα τα ξενοδοχεία

Από: ΠΚ team

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης και η οργανωμένη απομάκρυνση των ξένων επισκεπτών, μετά το μήνυμα του 112 που εστάλη λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή.

Ο ξενοδοχειακός κόσμος του Ρεθύμνου έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ ο Σύλλογος Ξενοδόχων Ρεθύμνου καταγράφει τη διαθεσιμότητα καταλυμάτων, προκειμένου να εξασφαλιστούν δωμάτια για τη φιλοξενία όσων απομακρύνονται από την περιοχή, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μέλος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου και ξενοδόχος στην Αγία Γαλήνη, Μιχάλης Χριστοφοράκης, ανέφερε ότι κατά τον χρόνο της εκκένωσης η πυρκαγιά δεν είχε οπτική επαφή με τον οικισμό.

Όπως είπε, οι επισκέπτες και οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες του μηνύματος του 112, το οποίο τους κατευθύνει προς το Τυμπάκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν επικρατεί πανικός.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, αυτή τη στιγμή στην Αγία Γαλήνη βρίσκονται περίπου 2.000 τουρίστες, ενώ οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής παραμένουν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.

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Ρέθυμνο: Σε πλήρη εξέλιξη η εκκένωση της Αγίας Γαλήνης – Σε ετοιμότητα τα ξενοδοχεία

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