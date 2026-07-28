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Λήγει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα

Από: ΠΚ team

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Την Παρασκευή 31 Ιουλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα stegastiko.minedu.gov.gr και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, εφόσον διαθέτουν ενεργό μισθωτήριο κατοικίας διαφορετικής από την κύρια κατοικία της οικογένειάς τους.

Στο επίδομα περιλαμβάνονται επίσης οι φοιτητές που διέμειναν σε πανσιόν ή ξενοδοχείο, με την προϋπόθεση ότι η διαμονή αφορά τους πρώτους έξι μήνες του ακαδημαϊκού έτους και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι δικαιούχοι καλούνται να μην αφήσουν την υποβολή της αίτησης για την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας στην πλατφόρμα.

 

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ΠΚ team
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