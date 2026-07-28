Ρέθυμνο: Πέραμα η έκθεση «Γη Μυλοποτάμου 2026» με έμφαση στην τοπική παραγωγή και την εξωστρέφεια

Η διοργάνωση συγκεντρώνει παραγωγούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις, δημιουργούς και πολιτιστικούς φορείς του Μυλοποτάμου, προσφέροντας χώρο προβολής των τοπικών προϊόντων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Δημαρχείου Περάματος η 11η Έκθεση Εξωστρέφειας, Τοπικής Παραγωγής, Πολιτισμού και Δημιουργίας «Γη Μυλοποτάμου 2026», με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων, της επιχειρηματικότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει παραγωγούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις, δημιουργούς και πολιτιστικούς φορείς του Μυλοποτάμου, προσφέροντας χώρο προβολής των τοπικών προϊόντων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός από τη λειτουργία της έκθεσης, επιδείξεις παραδοσιακών τεχνών, ενημερωτικές παρουσιάσεις, δράσεις για το κοινό και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου, το Σάββατο θα ακολουθήσει συναυλία της Ήβης Αδάμου, ενώ την τελευταία ημέρα η διοργάνωση θα κλείσει με κρητική μουσική βραδιά του Πέτρου Μαρούλη και τη συμμετοχή του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί επίδειξη κεραμικής, παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και ζωντανή επίδειξη παραδοσιακής υφαντικής σε αργαλειό, αναδεικνύοντας τεχνικές που αποτελούν μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Η «ΓΗ Μυλοποτάμου» έχει καθιερωθεί ως θεσμός προβολής του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας την προώθηση των προϊόντων του Μυλοποτάμου με δράσεις πολιτισμού και τουριστικής εξωστρέφειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ανάδειξη του παραγωγικού προφίλ της περιοχής.