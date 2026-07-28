ΑΓΡΟΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΚΡΗΤΗ

Ρέθυμνο: Πέραμα η έκθεση «Γη Μυλοποτάμου 2026» με έμφαση στην τοπική παραγωγή και την εξωστρέφεια

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η διοργάνωση συγκεντρώνει παραγωγούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις, δημιουργούς και πολιτιστικούς φορείς του Μυλοποτάμου, προσφέροντας χώρο προβολής των τοπικών προϊόντων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Δημαρχείου Περάματος η 11η Έκθεση Εξωστρέφειας, Τοπικής Παραγωγής, Πολιτισμού και Δημιουργίας «Γη Μυλοποτάμου 2026», με στόχο την προβολή των τοπικών προϊόντων, της επιχειρηματικότητας και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η διοργάνωση συγκεντρώνει παραγωγούς, μεταποιητικές επιχειρήσεις, δημιουργούς και πολιτιστικούς φορείς του Μυλοποτάμου, προσφέροντας χώρο προβολής των τοπικών προϊόντων και των παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα αναδεικνύει στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής δημιουργίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, εκτός από τη λειτουργία της έκθεσης, επιδείξεις παραδοσιακών τεχνών, ενημερωτικές παρουσιάσεις, δράσεις για το κοινό και μουσικές εκδηλώσεις. Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου, το Σάββατο θα ακολουθήσει συναυλία της Ήβης Αδάμου, ενώ την τελευταία ημέρα η διοργάνωση θα κλείσει με κρητική μουσική βραδιά του Πέτρου Μαρούλη και τη συμμετοχή του Ομίλου Βρακοφόρων Κρήτης.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί επίδειξη κεραμικής, παρουσίαση πρώτων βοηθειών από το Περιφερειακό Τμήμα Ρεθύμνου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς και ζωντανή επίδειξη παραδοσιακής υφαντικής σε αργαλειό, αναδεικνύοντας τεχνικές που αποτελούν μέρος της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Η «ΓΗ Μυλοποτάμου» έχει καθιερωθεί ως θεσμός προβολής του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής επιχειρηματικότητας, συνδυάζοντας την προώθηση των προϊόντων του Μυλοποτάμου με δράσεις πολιτισμού και τουριστικής εξωστρέφειας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην ανάδειξη του παραγωγικού προφίλ της περιοχής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ο Ολυμπος στην κορυφή της UNESCO

0
Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα από...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της...

0
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα...

Ο Ολυμπος στην κορυφή της UNESCO

0
Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα από...

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της...

0
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της Κρήτης
Επόμενο άρθρο
Ο Ολυμπος στην κορυφή της UNESCO
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τυφλή επί 5 χρόνια ανέκτησε την όρασή της μετά την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση ωχράς κηλίδας στον κόσμο

ΠΚ team ΠΚ team -
Για πρώτη φορά στα χρονικά, Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν το...

Γιάννης Παπαμιχαήλ: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά μου

ΠΚ team ΠΚ team -
Με δημόσια ανακοίνωσή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ξεκαθαρίζει ότι...

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη φορολογητέα δωρεά επί μεταφοράς χρημάτων

ΠΚ team ΠΚ team -
Η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου...

Ο Ολυμπος στην κορυφή της UNESCO

ΠΚ team ΠΚ team -
Αναγνωρίζεται από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα από...