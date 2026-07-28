ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος αύριο σε περιοχές της Κρήτης

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου σε περιοχές των νομών της Κρήτης, καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων.

Στο Ηράκλειο

Από 5:30 π.μ. έως 7:30 π.μ. στον Δήμο Χερσονήσου, στην περιοχή του Ανισσαρά. Η διακοπή ηλεκτροδότησης θα επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής, τα ξενοδοχεία Terra Maris, Creta Maris, Άλμπατρος, Πάλλας, Άστρο, τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις Κόρη Α.Ε., καθώς και όλα τα αντλιοστάσια και τις κατοικίες της περιοχής.

Από 7:30 π.μ. έως 8:00 π.μ. στον Δήμο Ηρακλείου, κατά μήκος του δρόμου Ηρακλείου – Μοιρών, από τον κόμβο του ΠΑΓΝΗ έως την περιοχή ΥΔΡΑΜΑ. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν όλες οι επιχειρήσεις και τα αντλιοστάσια της περιοχής, καθώς και ο οικισμός Γουρνών μαζί με τις κεραίες του ΟΤΕ.

Από 8:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στον Δήμο Μαλεβιζίου, στις εργατικές κατοικίες Γαζίου, στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας από το εργοστάσιο Λινοπεραμάτων έως το ξενοδοχείο Candia Maris, καθώς και στο Γάζι στις οδούς Ελ Γκρέκο, Δαμασκηνού, Κρήτης, πίσω από το κατάστημα Τζωράκης, στην οδό Θέμιδος και σε όλες τις κατοικίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές.

Από 8:30 π.μ. έως 11:30 π.μ. στον Δήμο Φαιστού. Η διακοπή θα επηρεάσει τις επιχειρήσεις Κέντρο Καλύβια, Faistos Palace, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, το Ορφανοτροφείο «Στοργή της Παναγιάς» και τον φούρνο Τσικνάκη.

Από 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στην είσοδο του χωριού Προφήτης Ηλίας, όπου θα μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρατήριο καυσίμων ΒΡ και το συνεργείο οχημάτων Πολίτη.

Στο Λασίθι

Από 12:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Ιεράπετρας, στην περιοχή του Κουτσουρά, περιμετρικά του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Mediterranean View Luxury Villas.

Στο Ρέθυμνο

Από 6:30 π.μ. έως 7:30 π.μ. στην πόλη του Ρεθύμνου, στο δυτικό τμήμα της, από το Κολυμβητήριο έως το Στρατόπεδο, στις περιοχές Πλατύβολο και Κουμπές.

Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στην περιοχή Πηγή, γύρω από το γήπεδο Πηγής, το πυρηνελαιουργείο Συνατσάκη, την επιχείρηση Σίδερα Τζετζός, το ελαιουργείο Πηγής και την οικία Ζαχαριουδάκη.

Στα Χανιά

Από 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. στον Δήμο Πλατανιά, στις περιοχές Βαρύπετρο και Παλιές Φυλακές Αγυιάς, καθώς και στις επιχειρήσεις Πουλάκας και ΣΙΑ, Μαρμαράς, Φούρνος Κρι Κρι Βαρυπέτρου, Μαλαμαδάκης, Μπαλαντίνος Τυροκομικά και στη γύρω περιοχή.

Από 11:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ. στην Πάνω Αγία Μαρίνα, στην περιοχή της Villa Arielle.