Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με 19 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία της, η 21χρονη υπήκοος Ισπανίας, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου έχοντας στις αποσκευές της περισσότερα από 19 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Η νεαρή παρουσιάστηκε ενώπιον ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι οποίοι, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, αποφάσισαν την προσωρινή της κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η 21χρονη είχε λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την υπερασπιστική της γραμμή, ενώ τη νομική της εκπροσώπηση έχει αναλάβει δικηγόρος που ορίστηκε μέσω της ισπανικής πρεσβείας. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει πριν από την απολογία, η κατηγορούμενη συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές και επιθυμεί να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες. Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την άφιξή της στο Ηράκλειο με πτήση από τη Βαρκελώνη. Κατά τη διάρκεια ελέγχου που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα, εντοπίστηκαν στις αποσκευές της επιμελώς κρυμμένες συσκευασίες με συνολικά 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός κινητού τηλεφώνου και του χρηματικού ποσού των 210 ευρώ που βρέθηκε στην κατοχή της.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την προέλευση και τον τελικό προορισμό του φορτίου, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 21χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι μετέφερε τα ναρκωτικά για λογαριασμό άλλου ατόμου από την Ισπανία, με σκοπό να παραδοθούν σε παραλήπτες στην Ελλάδα.

Στο Ηράκλειο βρίσκεται και η μητέρα της νεαρής, η οποία ταξίδεψε από την Ισπανία για να τη στηρίξει κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ενώ υπάρχει συνεργασία του Ισπανού συνηγόρου της με ελληνικό δικηγορικό γραφείο που ειδικεύεται σε ποινικές υποθέσεις.

Η αστυνομική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με τις διωκτικές αρχές να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο που βρίσκεται πίσω από τη μεταφορά της μεγάλης ποσότητας κάνναβης και να εντοπίσουν τυχόν συνεργούς.