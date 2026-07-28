ΒΟΑΚ: Ταχιάος για τα πρώτα 10 χλμ. που παραδίδονται στην Κρήτη – «Προχωρούν και τα τρία βασικά τμήματα»

Ιδιαίτερη έμφαση στον ΒΟΑΚ έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο οδικό έργο της Κρήτης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως ανέφερε, τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος αναμένεται να δοθούν στην κυκλοφορία στα τέλη του επόμενου μήνα

Στην πορεία υλοποίησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, αλλά και στα μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως δήλωσε, μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, ενώ πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του ΒΟΑΚ.

Ειδικότερα, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις παρεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη βελτίωση των μετακινήσεων και των μεταφορικών δικτύων της χώρας ανέδειξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής».

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βασική προτεραιότητα την έγκαιρη επίτευξη των οροσήμων και την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του, με τρόπο, που «τα αποτελέσματα να είναι ορατά στον κόσμο».

Όπως επεσήμανε, «η Ελλάδα δεν πρόκειται να χάσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, χάρις στη συστηματική προετοιμασία που έχει γίνει, διασφαλίζοντας την απορρόφηση του συνόλου των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων».

Ο Ε65, παράδειγμα επιτυχούς ολοκλήρωσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα εμβληματικό έργο που για χρόνια θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να ολοκληρωθεί.

Όπως τόνισε, η ολοκλήρωση του έργου κατέστη δυνατή μέσα από τη χρηματοδότησή του από το Ταμείο Ανάκαμψης και τη συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική αναπτυξιακή παρέμβαση που ενισχύει τη συνδεσιμότητα της χώρας.

ΒΟΑΚ: Σε πλήρη εξέλιξη το μεγαλύτερο οδικό έργο της Κρήτης

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην πρόοδο του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύνθετα έργα υποδομής της χώρας, το οποίο απαιτούσε πολυετή προετοιμασία λόγω μελετών, περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργασιών.

Υπενθύμισε ότι πλέον έχουν συμβασιοποιηθεί και τα τρία βασικά τμήματα του έργου, ενώ στα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη-‘Αγιος Νικόλαος, τα οποία, όπως είπε, «θα αποτελέσουν έναν πιλότο που θα δείχνει πώς θα είναι στο μέλλον ο ΒΟΑΚ». Παράλληλα, προχωρούν τόσο το έργο ΣΔΙΤ Νεάπολη – Χερσόνησος όσο και η μεγάλη σύμβαση παραχώρησης Χανιά – Ηράκλειο.

Flyover Θεσσαλονίκης: Με ταχύτατους ρυθμούς η κατασκευή

Αναφερόμενος στο Flyover της Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι οι αρχικές αμφισβητήσεις για την πορεία του έργου έχουν διαψευστεί από την εξέλιξη των εργασιών.

Όπως είπε, «το έργο προχωρά με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς, μεγάλο μέρος της υπερυψωμένης γέφυρας έχει ήδη κατασκευαστεί και στόχος παραμένει η ολοκλήρωσή του έως τον Μάιο του 2027».

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εντός Αυγούστου η επέκταση προς Καλαμαριά

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά βρίσκεται στην τελική φάση των πιστοποιήσεων. Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο τεχνικά εγχείρημα, καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλοποιείται επέκταση σε διακλάδωση αυτόματου μετρό, με πολλαπλές συμβάσεις που πρέπει να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύστημα.

Όπως δήλωσε, η διαδικασία των πιστοποιήσεων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στις αρχές Αυγούστου, ώστε εντός του ίδιου μήνα να προχωρήσει η παράδοση της επέκτασης σε εμπορική λειτουργία. «Για να αδειοδοτήσουμε τη λειτουργία του δικτύου, θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας όλες τις πιστοποιήσεις που είναι απολύτως απαραίτητες για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και το επίπεδο λειτουργίας του μέσου», ξεκαθάρισε.

Παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό της Αττικής

Αναφορικά με τα κυκλοφοριακά προβλήματα της Αττικής, ο κ. Ταχιάος ανέδειξε ως στρατηγικής σημασίας τον νέο οδικό άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, ο οποίος θα αποσυμφορήσει τον Κηφισό, απομακρύνοντας μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων, διευκρινίζοντας ότι για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η εξασφάλιση του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου.

Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει παρεμβάσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου θα διαχωριστούν οι έξοδοι των οχημάτων που προέρχονται από την Ελευσίνα και το αεροδρόμιο, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό και τη μείωση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται καθημερινά.

Ο υφυπουργός τόνισε επίσης ότι η μακροπρόθεσμη απάντηση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα βρίσκεται πρωτίστως στην περαιτέρω ανάπτυξη των δημοσίων συγκοινωνιών: «Το μεγάλο κλειδί στην Αττική είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες και από αυτές το μεγαλύτερο έργο είναι το Μετρό.

Η διαρκής επέκταση του Μετρό της Αθήνας είναι το κλειδί για την πόλη», σημείωσε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η επέκταση του δικτύου αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χρηματοδοτικά εγχείρημα που προϋποθέτει την εξασφάλιση σημαντικών δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Κλείνοντας, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες, με έμφαση στην ολοκλήρωση μεγάλων έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την ανάπτυξη και δημιουργούν σύγχρονες, ασφαλείς και βιώσιμες υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.https://www.neakriti.gr/