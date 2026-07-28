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Ηράκλειο:Διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς»

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς», στον ανακαινισμένο χώρο του πρώην Ειρηνοδικείου, υποδέχεται την Κυριακή 2 Αυγούστου, στις 20:00, το διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας «Βιβλία πάνω στη Σκηνή». Η δράση παρουσιάζεται από την Ευαγγελία Ορφανουδάκη και βασίζεται στο έργο «Λόγια της Πλώρης» του Ανδρέα Καρκαβίτσα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και με την υποστήριξη της ΑΜΚΕ Κ. Μήτσης.

Η παράσταση φέρνει τα παιδιά και τους γονείς πιο κοντά στη λογοτεχνία και στη θεατρική αφήγηση. Συνδέει τη φαντασία με την παράδοση, τη γνώση με το βίωμα και την αφήγηση με τη συμμετοχή. Έτσι αναδεικνύει τον νέο ρόλο της Βιβλιοθήκης ως έναν ανοιχτό και ζωντανό χώρο πολιτισμού.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς», που φέρει το όνομα του Κρητικού δασκάλου και λογοτέχνη με καταγωγή από το Πισκοπιανό, συνεχίζει να φιλοξενεί πρωτοβουλίες, συνεργασίες και εκπαιδευτικές δράσεις. Δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, στην πρόσβαση στη γνώση και στην επαφή των πολιτών με τις τέχνες.

«Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Μενέλαος Παρλαμάς» είναι ένας χώρος που ξαναβρίσκει τη φωνή του» αναφέρει ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης.

«Ένας χώρος που θέλουμε να γεμίσει με παιδιά, με βιβλία, με ιδέες, με ανθρώπους που αγαπούν τον πολιτισμό. Κάθε εκδήλωση εδώ είναι ένα βήμα προς έναν Δήμο που επενδύει στη γνώση και στη δημιουργία, με σεβασμό στην ιστορία και πίστη στο μέλλον».

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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