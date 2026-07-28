ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήμος Αμαρίου:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Αμαρίου, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
• Ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.

• Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρίου, κ. Θεοχάρης Μανουσάκης.
• Ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου, κ. Νίκος Ζανιδάκης.

• Ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου, κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης.
• Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, κ. Νίκος Βότσογλου.

• Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, κ Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων:
• Η πορεία της αντιπυρικής περιόδου και η αξιολόγηση των μέχρι σήμερα δεδομένων.
• Ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

• Η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η διαθεσιμότητα προσωπικού και μέσων, καθώς και ο σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
• Τα μέτρα πρόληψης και οι ενέργειες για την προστασία των δασικών εκτάσεων και των οικισμών.
• Η συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες και τους τοπικούς φορείς.

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την τήρηση των μέτρων πρόληψης και την υπεύθυνη στάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός σε δήλωσή του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Πολιτική Προστασία είναι μια διαρκής ευθύνη τόσο ατομική όσο και συλλογική που απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και ετοιμότητα.

Η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιό μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Ως Δημοτική Αρχή, επενδύουμε στην πρόληψη, στον συντονισμό και στη διαρκή συνεργασία με όλους τους

αρμόδιους φορείς, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των συμπολιτών μας και του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρίου. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση για την άριστη συνεργασία, την υπευθυνότητα και τη διαρκή ετοιμότητά τους».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ...

0
Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για...

Δήμος Ρεθύμνης:«Γιώργο Σταυριανέ, σε αποχαιρετούμε με τα...

0
Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη ρεθεμνιώτικη κοινωνία η...

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ...

0
Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για...

Δήμος Ρεθύμνης:«Γιώργο Σταυριανέ, σε αποχαιρετούμε με τα...

0
Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη ρεθεμνιώτικη κοινωνία η...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:«Γιώργο Σταυριανέ, σε αποχαιρετούμε με τα μάτια γεμάτα ουρανό»
Επόμενο άρθρο
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 30 – 31 Ιουλίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 30 – 31 Ιουλίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για...

Δήμος Ρεθύμνης:«Γιώργο Σταυριανέ, σε αποχαιρετούμε με τα μάτια γεμάτα ουρανό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη ρεθεμνιώτικη κοινωνία η...

Βαρύ πένθος για τον οπερατέρ της ΚΡΗΤΗ TV Nίκο Εργαζάκη – Έφυγε από τη ζωή ο γιος του Δημήτρης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη την Τετάρτη...

Συνάντηση στον Δήμο Χανίων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERACT και την ενίσχυση της υποστήριξης γυναικών σε ευαλωτότητα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στην...