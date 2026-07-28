Δήμος Αμαρίου:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) του Δήμου Αμαρίου, με αντικείμενο τον συντονισμό και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

• Ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός.

• Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αμαρίου, κ. Θεοχάρης Μανουσάκης.

• Ο Διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ρεθύμνου, κ. Νίκος Ζανιδάκης.

• Ο Υποδιοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Αμαρίου, κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης.

• Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, κ. Νίκος Βότσογλου.

• Ο εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, κ Κωνσταντίνος Χριστοδουλάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων:

• Η πορεία της αντιπυρικής περιόδου και η αξιολόγηση των μέχρι σήμερα δεδομένων.

• Ο συντονισμός και η συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων.

• Η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η διαθεσιμότητα προσωπικού και μέσων, καθώς και ο σχεδιασμός για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

• Τα μέτρα πρόληψης και οι ενέργειες για την προστασία των δασικών εκτάσεων και των οικισμών.

• Η συνεργασία με τις εθελοντικές ομάδες και τους τοπικούς φορείς.

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την τήρηση των μέτρων πρόληψης και την υπεύθυνη στάση κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός σε δήλωσή του μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η Πολιτική Προστασία είναι μια διαρκής ευθύνη τόσο ατομική όσο και συλλογική που απαιτεί σχέδιο, συνεργασία και ετοιμότητα.

Η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιό μας, ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε έκτακτη ανάγκη. Ως Δημοτική Αρχή, επενδύουμε στην πρόληψη, στον συντονισμό και στη διαρκή συνεργασία με όλους τους

αρμόδιους φορείς, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των συμπολιτών μας και του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Αμαρίου. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στη συνεδρίαση για την άριστη συνεργασία, την υπευθυνότητα και τη διαρκή ετοιμότητά τους».