Δήμος Ρεθύμνης:«Γιώργο Σταυριανέ, σε αποχαιρετούμε με τα μάτια γεμάτα ουρανό»

Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη ρεθεμνιώτικη κοινωνία η εκδημία του σπουδαίου συνθέτη, λογοτέχνη και καθηγητή πανεπιστημίου Γιώργου Σταυριανού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Με αφορμή την απώλεια του επιφανούς πνευματικού ανθρώπου, σπουδαίου καλλιτεχνικού δημιουργού και φίλου του Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μάνος Τσάκωνας, διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλης της τοπικής κοινωνίας, προέβησαν στην εξής δήλωση:

«Το άγγελμα του θανάτου του Γιώργου Σταυριανού μας γεμίζει λύπη, θλίψη, συγκίνηση, αλλά παράλληλα μας υπενθυμίζει και την εποχή -που όπως έλεγε ο ίδιος- χαρακτηριζόταν από την ανόθευτη ζωή και τον ξάστερο και την οποία ο εκλιπών περιέγραψε στα έργα του με πολύ ξεχωριστό τρόπο.

Ειδικότερα, εμείς οι Ρεθεμνιώτες ευχαριστούμε από βάθους καρδίας τον γεννημένο στο Ηράκλειο Γιώργο Σταυριανό και νιώθουμε αιώνια υποχρεωμένοι απέναντι του, διότι δημιούργησε και μας κληροδότησε ένα εμβληματικό ποίημα που εδώ και 35 χρόνια αποτελεί τον «Εθνικό ύμνο» του τόπου μας.

Πρόκειται για το ποίημα «Επιστροφή στο Ρέθυμνο», το οποίο απήγγειλε αριστουργηματικά η Κάτια Δανδουλάκη και εκφράζει απολύτως τα χρώματα, τα αρώματα και όλα όσα εκπέμπει και τα χαράζει ανεξίτηλα στις ψυχές των ανθρώπων διαχρονικά το Ρέθυμνο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας προς την οικογένεια του και αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σταυριανό κλίνοντας ευλαβικά το γόνυ και αποτίνοντας του ευγνωμοσύνη τόσο για την ανεκτίμητη προσφορά του στις τέχνες και στις επιστήμες, όσο και για την παρακαταθήκη που άφησε στο Ρέθεμνος…

Του λέμε το «αντίο» με τους δικούς του συναρπαστικούς στίχους…

Ρέθυμνο, τέλη καλοκαιρού 1992.

Ξαναγυρίζω. Δεν είχα άλλη επιλογή.

Πάντα θα ξαναγυρίζω.

Δεν είναι απλά ένας τόπος όπου πηγαίνεις, αλλά απ’ όπου επιστρέφεις.

Με τα μάτια γεμάτα ουρανό.

Μόνο ουρανό…

Τίποτα άλλο από έναν βαθύ, καταγάλανο και καθαρό ουρανό.

Και κατάλαβα πως αυτός ο ίδιος ο ουρανός, θα μ’ ακολουθούσε για πάντα».