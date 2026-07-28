Χανιά:Ημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Κλιματική Αλλαγή και Τεχνητή Νοημοσύνη» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, Μεγάλο Αρσενάλι, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Festum π».

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο θεματικά πάνελ τα οποία θα διερευνήσουν τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, την κυβερνοασφάλεια, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την κλιματική μοντελοποίηση και την ανάπτυξη πιο βιώσιμων και ανθεκτικών κοινωνιών.

Συμμετέχουν προσωπικότητες από την επιστήμη, την τεχνολογία, τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Χαιρετισμοί -09.15-09.30

Νίκος Καλογερής , Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης

Παναγιώτης Σημανδηράκης , Δήμαρχος Χανίων, Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης

ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛ · 09:30 – 11:00

«Τεχνητή Νοημοσύνη, Δημοκρατία και η Στρατηγική Αυτονομία της Ευρώπης»

Μαρία Δαμανάκη — Ανώτερη Σύμβουλος του Oceans 5, Καθηγήτρια στο NOVA University, πρώην Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νίκος Καλογερής — Αντιπεριφερειάρχης Χανίων, αρμόδιος για θέματα Ενέργειας στην Περιφέρεια Κρήτης

Μιχάλης Μπλέτσας — Διευθυντής Πληροφορικής στο MIT Media Lab, Διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας

Λουκάς Τσούκαλης — Καθηγητής στην Paris School of International Affairs (Sciences Po), Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Cédric Villani — Μαθηματικός, βραβευμένος με το Μετάλλιο Fields, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, Πρόεδρος του Fondation de l’Écologie Politique, Επιστημονικός Διευθυντής του Festum π

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΕΛ · 11:30 – 13:00

«Τεχνητή Νοημοσύνη, Κλίμα, Διακυβέρνηση Δεδομένων και Ανθεκτικές Κοινωνίες»

Μαρία Λογοθέτη — Πρόεδρος του Κόμβου Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομολόγος, Πρεσβευτής Σύμβουλος ε.τ., Ειδική Σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ

Παναγιώτης Σημανδηράκης — Δήμαρχος Χανίων, Γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης

Michel Tsamados — Φυσικός θαλάσσιου πάγου στο University College London — δορυφορική τηλεπισκόπηση, κλιματική μοντελοποίηση, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στον αρκτικό θαλάσσιο πάγο

Cédric Villani — Μαθηματικός, βραβευμένος με το Μετάλλιο Fields, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιστημών, Πρόεδρος του Fondation de l’Écologie Politique, Επιστημονικός Διευθυντής του Festum π

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Περικλής Δημητρολόπουλος — Διευθυντής της εφημερίδας «Το Βήμα»