Ηράκλειο:Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Βοηθών Μαγείρων με Πιστοποίηση από το Εμπορικό Επιμελητήριο

Έναρξη 17/11/2026

Νέο ταχύρρυθμο πρόγραμμα για όσους θέλουν να κάνουν καριέρα στη γαστρονομία, αποκτώντας παράλληλα πρακτική εκπαίδευση σε σύγχρονες κουζίνες, παρέχει από το φθινόπωρο το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ.

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης και πιστοποίηση Βοηθού Μάγειρα, μετά από εξετάσεις, προσφέροντας επαγγελματική αναγνώριση στους επιτυχόντες.

Παροχές προγράμματος:

Βεβαίωση Παρακολούθησης 90 ωρών.

Γνώσεις σε βασικές τεχνικές μαγειρικής, οργάνωση πρώτων υλών, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Δεξιότητες που ζητά η αγορά εργασίας και ενισχύουν το επαγγελματικό προφίλ

Καθοδήγηση από έμπειρο εισηγητή και επαγγελματία της εστίασης μέσα σε πλήρως σύγχρονες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις και εργαστήρια

Χρήση ποιοτικών πρώτων υλών

Κατάρτιση με την αξιοπιστία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και των Τεχνικών Σχολών του.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

– Νέους που επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα καριέρα στον χώρο της εστίασης.

– Άτομα που εργάζονται ήδη στον χώρο και θέλουν ν΄ αποκτήσουν περισσότερη τεχνική κατάρτιση αλλά και πιστοποίηση στο αντικείμενο

– Ερασιτέχνες που αγαπούν τη μαγειρική και θέλουν ν΄ αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ενότητες σεμιναρίου:

– ΖΩΜΟΙ – ΒΑΣΕΙΣ- ΣΑΛΤΣΕΣ—ΣΟΥΠΕΣ

– ΑΥΓΑ – ΡΥΖΙΑ

– ΠΑΤΑΤΕΣ- ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ)

– ΖΥΜΕΣ -ΤΑΡΤΕΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ)

– ΖΕΣΤΑ – ΚΡΥΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Κόστος σεμιναρίου: 800€ ανά συμμετοχή, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος πιστοποίησης. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής 400€ για τη δέσμευση της θέσης και εξόφλησης του υπόλοιπου ποσού πριν το τέλος του σεμιναρίου.

Διάρκεια σεμιναρίου: 90 διδακτικές ώρες, με έναρξη 17/11/2026 και λήξη 08/01/2027.

Τα μαθήματα υλοποιούνται 10:00-14:00, κατά κανόνα, από Τρίτη έως Πέμπτη*

*κατ εξαίρεση θα γίνει Παρασκευή 08/01/26 10:00-14:00

Εισηγητής: Μανόλης Στρατήγης, Executive Chef, μέλος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης.

Σπούδασε στο Τμήμα Μαγειρικής της Σ.Τ.Ε. (Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων) Ηρακλείου και παρακολούθησε σεμινάρια Ιταλικής Κουζίνας και Υγιεινής Τροφίμων της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης και άλλων εταιρειών τροφίμων.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε το 1991, ως Βοηθός και από το 2014 έως και σήμερα κατέχει τη θέση του Executive Chef. Παράλληλα, δίδαξε στις σχολές του ΟΤΕΚ Ηρακλείου ως Αναπληρωτής Καθηγητής με ειδικότητα «Τεχνικός Μαγειρικής».

Το 2013 εντάχθηκε στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Εκπαιδευτών ΙΕΚ και ακολούθως έλαβε Πιστοποίηση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. (με φορέα το ΤΕΙ Κρήτης) και την πιστοποίηση Certified Executive Chef από την ACTA σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου – Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλ. 2810-302605, email: info@katartisi.gr από 09:00 έως 15:00 και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.