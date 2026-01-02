Chania Rock Festival 2026 | 1 – 2 Αυγούστου

CHANIA ROCK FESTIVAL 2026

TO ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ROCK FESTIVAL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΚΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ!

1-2 Αυγούστου 2026 | Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, Χανιά

Δέκα συγκροτήματα από επτά χώρες! – Δύο ημέρες γεμάτες μουσική!

Επισκέπτες από 24 χώρες!

promo video : https://www.facebook.com/reel/890320900808052

To Chania Rock Festival επιστρέφει στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές μουσικές διοργανώσεις της χώρας και ως ένα από τα πολιτιστικά γεγονότα που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με την πόλη των Χανίων και την Κρήτη.

Στις 1 και 2 Αυγούστου 2026, χιλιάδες φίλοι της μουσικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για άλλη μια φορά θα βρεθούν στα Χανιά για ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο διεθνή ονόματα, δυνατές συναυλίες και μία εμπειρία που συνδυάζει τη μουσική με τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Μεσογείου.

Από την πρώτη του διοργάνωση μέχρι σήμερα, το Chania Rock Festival έχει φιλοξενήσει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Συγκροτήματα όπως οι BLIND GUARDIAN, SABATON, KREATOR, PARADISE LOST, WASP, TARJA, SISTERS OF MERCY, GEOFF TATE, EXODUS, ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ και πολλά ακόμη έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη σκηνή του φεστιβάλ, ενισχύοντας τη φήμη των Χανίων ως έναν σημαντικό συναυλιακό προορισμό.

Το 2026, το Chania Rock Festival παρουσιάζει ένα από τα πληρέστερα line-up της ιστορίας του, με μεγάλα διεθνή ονόματα που έρχονται στα Χανιά για μοναδικές εμφανίσεις.

Το Σάββατο 1 Αυγούστου, οι θρυλικοί THERION από τη Σουηδία θα πραγματοποιήσουν τη μοναδική τους εμφάνιση παγκοσμίως για το 2026, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία συμφωνικού metal. Μαζί τους, οι ιστορικοί DESTRUCTION από τη Γερμανία, πρωτοπόροι του ευρωπαϊκού thrash, υπόσχονται μία εμφάνιση γεμάτη ένταση και κλασικούς ύμνους.

Την Κυριακή 2 Αυγούστου, οι παγκοσμίου φήμης LACUNA COIL από την Ιταλία έρχονται για πρώτη φορά στην Κρήτη, με τη Cristina Scabbia να ηγείται ενός από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά συγκροτήματα των τελευταίων τριών δεκαετιών. Λίγο νωρίτερα, οι θρυλικοί CRIMSON GLORY

επιστρέφουν δυναμικά, φέρνοντας μαζί τους την κληρονομιά δύο από τους πιο εμβληματικούς δίσκους στην ιστορία του αμερικανικού power/progressive ήχουl.

Το line-up συμπληρώνουν οι Αθηναίοι ENEMY OF REALITY, οι SENSE OF FEAR από την Κοζάνη (που κέρδισαν τον διαγωνισμό “Γιώργος Μανουσέλης”, οι DISEASE ILLUSION (Ιταλία), οι ARS NOTORIA (Κύπρος) , οι ETJM (Ισπανία) και οι σπουδαίοι χανιώτες VEIL OMEGA, εκπροσωπώντας διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης σκηνής.

Πληροφορίες / Αναλυτικό πρόγραμμα : www.chaniarockfestival.gr

Εισιτήρια online: https://www.chaniarockfestival.gr/en/tickets

Προπώληση φυσικών εισιτηρίων στην Κρήτη:

ΧΑΝΙΑ

Monsterville

Mamouth Bar

Barcade

Saligaros

Το Μπαρμπέρικο

Ναναδακης Travel

Δημήτρης Γαροφαλάκης

Οπτικό κέντρο Opto-Net

Jolly Roger Bar

ΚΙΣΣΑΜΟΣ

Balos Travel

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ

Οπτικό κέντρο Opto-Net

ΚΑΒΡΟΣ

Posto di Cafe

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ

Γκανακάκης Market

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Monsterville

Πολυτεχνείο Cafe

Route 66

Beer ‘o clock

Dark Tales

ΡΕΘΥΜΝΟ

Chaplin’s Pub Cafe

Unique Tattoo and body piercing

⦁ Ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 12 ετών και ΑΜΕΑ με τους συνοδούς τους.

⦁ Θα υπάρχουν πούλμαν για τη μεταφορά φίλων του φεστιβαλ από το Ηράκλειο με στάση στο Ρεθυμνο και Καβρό. Επιστροφή αμέσως μετά το τέλος της κάθε μέρας με ασφάλεια!

⦁ Πόρτες για το κοινό 16:30 – Έναρξη πρώτου συγκροτήματος 17:30