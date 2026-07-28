ΚΡΗΤΗ

TUC Ridesharing App: Η πρώτη εφαρμογή πανεπιστημιακού ridesharing στην Ελλάδα από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια καινοτόμος εφαρμογή διαμοιρασμού διαδρομών για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής TUC Ridesharing.
Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεωργίου Χαλκιαδάκη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η εφαρμογή αναπτύχθηκε το 2025, στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή της Σχολής Σπύρου Χαριτάκη, αποτελώντας την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα και την τρίτη διεθνώς, που υλοποιεί ασφαλές ridesharing αποκλειστικά για μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το TUC Ridesharing επιτρέπει σε φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους να μοιράζονται τις διαδρομές τους προς και από το Πολυτεχνείο Κρήτης, αξιοποιώντας την πιστοποίηση μέσω των ιδρυματικών τους λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες γνωρίζουν ότι συναλλάσσονται αποκλειστικά με μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας.

Πρόκειται για μια εφαρμογή “κοινωνικού διαμοιρασμού διαδρομών”, που δίνει μια ασφαλή εναλλακτική στο “ωτοστόπ” και λειτουργεί χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για τις διαδρομές, χωρίς χρεώσεις χρήσης και χωρίς διαφημίσεις, προωθώντας την αλληλοβοήθεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καθημερινών μετακινήσεων.

Το TUC Ridesharing είναι διαθέσιμο για συσκευές Android και iOS, ενώ διαθέτει χάρτες που δείχνουν τις διαδρομές, ευνόητο user interface σε όλες τις οθόνες, εύληπτες οθόνες απεικόνισης των διαδρομών, πλήρη υποστήριξη ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες εγκατάστασης:
https://sites.google.com/view/tucridesharing/home/download-app

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το TUC Ridesharing:
https://sites.google.com/view/tucridesharing/home/frequently-asked-questions

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ...

0
Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για...

Δήμος Αμαρίου:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου...

0
Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού...

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ...

0
Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για...

Δήμος Αμαρίου:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου...

0
Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μαφία Κρήτης: Μαραθώνια η απολογία του ιατροδικαστή για τις «πειραγμένες» εκθέσεις – Ελεύθερος υπό όρους
Επόμενο άρθρο
Chania Rock Festival 2026 | 1 – 2 Αυγούστου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 30 – 31 Ιουλίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για...

Δήμος Αμαρίου:Συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Τοπικού...

Δήμος Ρεθύμνης:«Γιώργο Σταυριανέ, σε αποχαιρετούμε με τα μάτια γεμάτα ουρανό»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκίνηση και βαθιά θλίψη προκάλεσε στη ρεθεμνιώτικη κοινωνία η...

Βαρύ πένθος για τον οπερατέρ της ΚΡΗΤΗ TV Nίκο Εργαζάκη – Έφυγε από τη ζωή ο γιος του Δημήτρης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη την Τετάρτη...