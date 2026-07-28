TUC Ridesharing App: Η πρώτη εφαρμογή πανεπιστημιακού ridesharing στην Ελλάδα από το Πολυτεχνείο Κρήτης

Μια καινοτόμος εφαρμογή διαμοιρασμού διαδρομών για τα μέλη του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πλέον διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής TUC Ridesharing.

Υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεωργίου Χαλκιαδάκη της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η εφαρμογή αναπτύχθηκε το 2025, στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή της Σχολής Σπύρου Χαριτάκη, αποτελώντας την πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα και την τρίτη διεθνώς, που υλοποιεί ασφαλές ridesharing αποκλειστικά για μέλη πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το TUC Ridesharing επιτρέπει σε φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζομένους να μοιράζονται τις διαδρομές τους προς και από το Πολυτεχνείο Κρήτης, αξιοποιώντας την πιστοποίηση μέσω των ιδρυματικών τους λογαριασμών. Με αυτόν τον τρόπο, τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες γνωρίζουν ότι συναλλάσσονται αποκλειστικά με μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας.

Πρόκειται για μια εφαρμογή “κοινωνικού διαμοιρασμού διαδρομών”, που δίνει μια ασφαλή εναλλακτική στο “ωτοστόπ” και λειτουργεί χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα για τις διαδρομές, χωρίς χρεώσεις χρήσης και χωρίς διαφημίσεις, προωθώντας την αλληλοβοήθεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καθημερινών μετακινήσεων.

Το TUC Ridesharing είναι διαθέσιμο για συσκευές Android και iOS, ενώ διαθέτει χάρτες που δείχνουν τις διαδρομές, ευνόητο user interface σε όλες τις οθόνες, εύληπτες οθόνες απεικόνισης των διαδρομών, πλήρη υποστήριξη ελληνικών, αγγλικών και γαλλικών.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες εγκατάστασης:

https://sites.google.com/view/tucridesharing/home/download-app

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με το TUC Ridesharing:

https://sites.google.com/view/tucridesharing/home/frequently-asked-questions