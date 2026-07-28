ΟΠολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανωγείων διοργανώνει τη «Γιορτή Οφτού στ’ Ανώγεια». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στην περιοχή Κουραδόβρυση στο Ανωγειανό αόρι.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για τα Ανώγεια, γνωρίζοντας μεγάλη απήχηση και προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αυθεντικής Ανωγειανής παράδοσης, της τοπικής γαστρονομίας και της μοναδικής φιλοξενίας του τόπου, μέσα από μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο παραδοσιακό Κρητικό έδεσμα, το Οφτό κρέας.

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν περίπτερα με «Τα Δώρα του Ψηλορείτη», όπου παραγωγοί της περιοχής θα παρουσιάζουν και θα διαθέτουν εκλεκτά τοπικά προϊόντα, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούτο της Κρητικής γης .

Την βραδιά θα πλαισιώσει ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα με καταξιωμένους Ανωγειανούς καλλιτέχνες που στηρίζουν διαχρονικά τις διοργανώσεις του συλλόγου:

• Νικηφόρος Αεράκης (Πολιός)

• Γιώργης Βρέντζος (Κάτης)

• Γιώργης Νταγιαντάς

• Μενέλαος Νταγιαντάς

• Χάρης Φασουλάς

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι αγκάλιασαν τη διοργάνωση τα προηγούμενα δύο χρόνια και συνέβαλαν στην επιτυχία της.

Η ανταπόκριση του κόσμου αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβράβευση και το κίνητρο να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις αξίες, τα έθιμα και την πολιτιστική κληρονομιά των Ανωγείων.

Σας περιμένουμε όλους την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στην Κουραδόβρυση, για μια μοναδική βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύσεις, μουσική και αυθεντική Ανωγειανή φιλοξενία.

Διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Ανωγείων

Υπό την αιγίδα: Δήμος Ανωγείων

Ώρα Έναρξης: 18:30

Γενική Είσοδος: 5 ευρώ, για την ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανωγείων