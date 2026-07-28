Νέο Πλαίσιο ΑΠΕ: Στο επίκεντρο οι χωρικές επιπτώσεις για τον Δήμο Χερσονήσου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ενημερώθηκε διεξοδικά για το περιεχόμενο της υπό διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η εισήγηση παρουσίασε το νέο πλαίσιο χωροθέτησης έργων ΑΠΕ, το οποίο αναθεωρεί το ισχύον καθεστώς του 2008 και εισάγει επικαιροποιημένους κανόνες για την ανάπτυξη αιολικών και ηλιακών εγκαταστάσεων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προβλέψεις που αφορούν τον Δήμο Χερσονήσου. Οι Δημοτικές Ενότητες Γουβών, Χερσονήσου και Μαλίων χαρακτηρίζονται ως περιοχές αποκλεισμού για αιολικές εγκαταστάσεις, ενώ η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής εντάσσεται στις περιοχές αιολικής

καταλληλότητας, όπου η χωροθέτηση νέων έργων επιτρέπεται υπό αυστηρά κριτήρια. Παρουσιάστηκαν επίσης οι ελάχιστες αποστάσεις από οικισμούς, μνημεία, τουριστικές ζώνες και κρίσιμες υποδομές, καθώς και οι περιορισμοί που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σχέση του νέου Πλαισίου με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και στις μεταβατικές διατάξεις που καθορίζουν την εφαρμογή του. Η ένταξη της Κρήτης στην κατηγορία του ηπειρωτικού χώρου επηρεάζει άμεσα τα μέγιστα επιτρεπόμενα ποσοστά κάλυψης εδάφους από αιολικές εγκαταστάσεις.

Η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο παρακολουθούν τη δημόσια διαβούλευση και θα τοποθετηθούν θεσμικά, με γνώμονα την προστασία του τοπίου και την ισορροπία των χρήσεων γης. Για τη Δημοτική Αρχή, η διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί κρίσιμο πεδίο πολιτικής και θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στον ευρύτερο σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το δημοτικό συμβούλιο τέλος, διατύπωσε τη σαφή θέση, ότι ο Δήμος Χερσονήσου ως αμιγώς τουριστικός προορισμός, προωθεί τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με συγκεκριμένο πρόγραμμα στο σύνολο του Δήμου, στο παραλιακό μέτωπο και την ενδοχώρα.

Επομένως εκτιμάται ότι δεν μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες μονάδες ΑΠΕ (χερσαίες και υπεράκτιες) σ’ ολόκληρη την εδαφική επικράτεια του.