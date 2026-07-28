ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στα Μάλια: Νεκρός σε τροχαίο νεαρός δικυκλιστής

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο

Δεν έχει τέλος η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα νεαρός δικυκλιστής στα Μάλια του Δήμου Χερσονήσου, μετά από εκτροπή του δικύκλου που οδηγούσε.

Ο νεαρός, ηλικίας περίπου 30 χρόνων, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί και να πέσει με σφοδρότητα πάνω σε τοίχο.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, δυστυχώς όμως ήταν ήδη πολύ αργά για τον άτυχο οδηγό.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται. https://www.cretalive.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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