Ζωοκλοπές, εκβιασμοί, καταπατήσεις και 340.000 ευρώ παράνομες επιδοτήσεις – Πώς δρούσε το κύκλωμα στην Κρήτη

Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένας δασονόμος. Κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, ένα ημιαυτόματο πιστόλι, 41 φυσίγγια και δύο μαχαίρια

ΗΥποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δρούσε επί σειρά ετών στην Κρήτη, διαπράττοντας ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. μέσω παράνομων επιδοτήσεων. Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας δασονόμος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τέσσερα από τα συλληφθέντα άτομα φέρονται να αποτελούσαν τον βασικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των ερευνών για αδικήματα όπως ρευματοκλοπή, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, ζωοκλοπή, ζωοκτονία και παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων. Ενας εξ αυτών, μάλιστα, κατηγορείται επιπλέον για αντίσταση κατά της αρχής, καθώς φέρεται να επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του.

Η αστυνομική έρευνα, που διήρκεσε πολλούς μήνες, αποκάλυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν με οργανωμένο τρόπο. Αρχικά επέλεγαν τους στόχους, συγκέντρωναν πληροφορίες για τα ποιμνιοστάσια, τα μέτρα φύλαξης και τις κινήσεις των ιδιοκτητών και στη συνέχεια σχεδίαζαν τη μεταφορά των ζώων μέσω διαδρομών που δυσχέραιναν τον εντοπισμό τους. Τα κλεμμένα αιγοπρόβατα οδηγούνταν σε ασφαλή σημεία, σφάζονταν και στη συνέχεια διοχετεύονταν στην αγορά κρέατος.

Οι ρόλοι των συλληφθέντων

Αρχηγικό μέλος της οργάνωσης φέρεται να είναι ένας 47χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό των ζωοκλοπών, στην επιλογή των στόχων, στην κατανομή των ρόλων και στη διαχείριση ή προώθηση των κλεμμένων ζώων. Στη δράση της οργάνωσης συμμετείχε κατά περίπτωση και ένας 69χρονος, ο οποίος παρείχε υποστήριξη σε επιμέρους στάδια.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις διακεκριμένης ζωοκλοπής και μία απόπειρα, που σημειώθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2026 σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Η οργάνωση φέρεται να αφαίρεσε τουλάχιστον 182 αιγοπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα, με τη συνολική αξία της λείας να εκτιμάται στις 43.000 ευρώ.

Παράλληλα, η έρευνα αποκάλυψε ότι ο 47χρονος και ο 19χρονος συνεργός του είχαν επιβάλει, σύμφωνα με την αστυνομία, καθεστώς εκφοβισμού στην περιοχή όπου δρούσαν για τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να καταπατούσαν ή να ιδιοποιούνταν αγροτεμάχια τρίτων, χρησιμοποιώντας τα για ανεξέλεγκτη βόσκηση ή καλλιέργεια χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Από τη δράση αυτή προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Στο στόχαστρο και για αγροτικές επιδοτήσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εφτά άτομα κατηγορούνται ότι υπέβαλαν ανακριβείς κτηνοτροφικές δηλώσεις την περίοδο 2019-2025, εμφανίζοντας εικονικές κτηνοτροφικές μονάδες, ανύπαρκτα ή διογκωμένα ζωικά κεφάλαια και ανακριβή στοιχεία για βοσκότοπους. Με τον τρόπο αυτό φέρονται να εισέπραξαν παράνομα συνολικά 341.250,88 ευρώ από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Χαρακτηριστική είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, η περίπτωση κατηγορουμένου που δήλωσε το 2025 ότι κατείχε 460 αιγοπρόβατα, ενώ κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε ποίμνιο. Επιπλέον, σε πέντε κτηνοτροφικές μονάδες διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου, καθώς και ελλείψεις στα υποχρεωτικά ενώτια και στις προβλεπόμενες πινακίδες.

Κατασχέθηκαν όπλα και μαχαίρια

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, ένα ημιαυτόματο πιστόλι, 41 φυσίγγια, δύο μαχαίρια και 21 ενώτια ζώων με διαφορετικούς κωδικούς κτηνοτρόφων. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας δασονόμος, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος, καθώς φέρεται να ενημέρωνε τους κατηγορούμενους για την πρόθεση παθόντων να υποβάλουν μηνύσεις σε βάρος τους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αρκετοί από τους κατηγορουμένους έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ζωοκλοπών και ζωοκτονίας, ενώ ένας εξ αυτών έχει κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.https://www.kathimerini.gr/