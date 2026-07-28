Τουρισμός: Μια… πόλη φτάνει στο “Ν. Καζαντζάκης” κάθε σαββατοκύριακο – Ιούλιος με 1,2 εκατ. αφίξεις

Σε… καθεστώς “ασφυξίας” το αεροδρόμιο Ηρακλείου, που ανταποκρίνεται στην αυξημένη κίνηση με δυσκολίες – Παρά την έντονη τουριστική κίνηση και τα ρεκόρ, το οικονομικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία δεν είναι το αναμενόμενο

Στα τέλη Ιουλίου, η τουριστική σεζόν στην Κρήτη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, με το νησί να υποδέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου. Τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων καταγράφουν έντονη επιβατική κίνηση, τα μεγάλα ξενοδοχειακά

συγκροτήματα εμφανίζουν υψηλές πληρότητες, ενώ δημοφιλείς προορισμοί, από την Ελούντα και τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τα Μάλια, τη Χερσόνησο, το Ρέθυμνο και τα Χανιά, κινούνται σε έντονους καλοκαιρινούς ρυθμούς.

Παρά τη γενικότερα θετική εικόνα, οι άνθρωποι του τουρισμού αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από υψηλές αφίξεις, αλλά και από νέες προκλήσεις που αφορούν την αγοραστική δύναμη των επισκεπτών, το αυξημένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και την ανάγκη η Κρήτη να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε άλλους μεσογειακούς προορισμούς.

Μια επιτυχημένη χρονιά

Η μέχρι σήμερα εικόνα δείχνει ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε μία ακόμη ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά για τον τουρισμό του νησιού. Ωστόσο, πίσω από τους αριθμούς, οι επαγγελματίες επισημαίνουν ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούν με πολύ υψηλές πληρότητες, ιδιαίτερα στις οργανωμένες τουριστικές περιοχές. Σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσοστά αγγίζουν ακόμη και το 95%, γεγονός που αποτυπώνει τη διαχρονική δυναμική της Κρήτης στις διεθνείς αγορές. Οι προκρατήσεις είχαν δημιουργήσει ήδη από τον χειμώνα αισιοδοξία και μέχρι στιγμής οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται.

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η παρουσία επισκεπτών από τη Γερμανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ολλανδία, τις σκανδιναβικές χώρες, αλλά και τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Σημαντική είναι, επίσης, η κίνηση από το Ισραήλ, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια προσέλκυσης επισκεπτών υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου από πιο μακρινές αγορές.

Οι επιχειρηματίες αναγνωρίζουν ότι η Κρήτη εξακολουθεί να διαθέτει ένα ιδιαίτερα ισχυρό «όνομα» στο εξωτερικό. Η φυσική ομορφιά, οι παραλίες, η γαστρονομία, η φιλοξενία, η ασφάλεια και οι υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές εξακολουθούν να αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του προορισμού.

Χιλιάδες τουρίστες με μειωμένη αγοραστική δυναμική

Η άλλη όψη της τουριστικής σεζόν, όπως επισημαίνουν οι φορείς του τουρισμού, είναι ότι οι επισκέπτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις καθημερινές τους δαπάνες. Παρότι ταξιδεύουν κανονικά, αρκετοί περιορίζουν τις εξόδους, επιλέγουν οικονομικότερες δραστηριότητες ή πραγματοποιούν πιο συγκρατημένες αγορές.

Το φαινόμενο αυτό επηρεάζει κυρίως την τοπική αγορά, την εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα, τα οποία δε βλέπουν πάντοτε την αντίστοιχη αύξηση στον τζίρο που θα περίμενε κανείς από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών.

Αρκετοί επαγγελματίες κάνουν λόγο για μια τουριστική χρονιά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά τα ξενοδοχεία εμφανίζουν ιδιαίτερα θετικά στοιχεία, ενώ από την άλλη πολλές μικρότερες επιχειρήσεις διαπιστώνουν ότι η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη.

Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εικόνα παίζει η ευρεία διάδοση των πακέτων all inclusive. Αν και αποτελούν βασικό εργαλείο συνεργασίας με τους μεγάλους διεθνείς tour operators, περιορίζουν σημαντικά τη διασπορά του τουριστικού εισοδήματος στις τοπικές επιχειρήσεις.

Η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο μοντέλο συνεχίζεται έντονα, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σύνδεση των επισκεπτών με την τοπική αγορά, τα χωριά, τα εστιατόρια, τα οινοποιεία και τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η Κρήτη.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένο λειτουργικό κόστος. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, οι μεταφορές και οι μισθολογικές δαπάνες έχουν αυξηθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, περιορίζοντας τα πραγματικά περιθώρια κέρδους ακόμη και σε περιόδους υψηλών πληροτήτων.

Πρόβλημα και φέτος η έλλειψη προσωπικού και στο βάθος υποδομές

Ένα ακόμη ζήτημα που συνεχίζει να απασχολεί τον κλάδο είναι η έλλειψη προσωπικού. Παρά τις προσπάθειες των επιχειρήσεων να προσφέρουν καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας, αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες εξακολουθούν να δυσκολεύονται να καλύψουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Το πρόβλημα εμφανίζεται κυρίως σε ειδικότητες όπως μάγειρες, σερβιτόροι, προσωπικό καθαριότητας και τεχνικοί, επηρεάζοντας την καθημερινή λειτουργία πολλών επιχειρήσεων.

Σημαντική είναι και η πίεση που δέχονται οι υποδομές του νησιού κατά την κορύφωση της σεζόν. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει αυξημένη κυκλοφορία, ιδιαίτερα στους βασικούς τουριστικούς άξονες, ενώ σε αρκετές δημοφιλείς παραλίες καταγράφεται καθημερινά μεγάλη επισκεψιμότητα. Παράλληλα, ζητήματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η επάρκεια νερού και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Οι φορείς του τουρισμού τονίζουν ότι η ανάπτυξη θα πρέπει πλέον να βασίζεται περισσότερο στην ποιότητα παρά αποκλειστικά στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, η ανάδειξη της ενδοχώρας και η στήριξη της τοπικής παραγωγής αποτελούν βασικούς στόχους για τα επόμενα χρόνια.

Η Κρήτη διαθέτει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης σε τομείς όπως ο γαστρονομικός, ο περιπατητικός, ο πολιτιστικός, ο οινικός και ο συνεδριακός τουρισμός. Παράλληλα, η σύνδεση του επισκέπτη με την κρητική διατροφή, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες μπορεί να αυξήσει την προστιθέμενη αξία του τουριστικού προϊόντος και να ενισχύσει την τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι τα επόμενα χρόνια, καθώς εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού, τη βελτίωση των αεροπορικών συνδέσεων και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών.

Οι κρατήσεις για τον Αύγουστο – Ο κρίσιμος μήνας

Οι επιχειρηματίες παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις κρατήσεις για τον Αύγουστο, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί τον ισχυρότερο μήνα της τουριστικής περιόδου. Μέχρι στιγμής, οι ενδείξεις παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, μήνες που τα τελευταία χρόνια αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την κρητική οικονομία.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η διατήρηση της δυναμικής και μετά το τέλος της κορύφωσης της θερινής περιόδου. Η επιμήκυνση της σεζόν αποτελεί στρατηγικό στόχο τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μπορεί να αυξήσει τα έσοδα, να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταστήσει τον τουρισμό πιο βιώσιμο.

Η μέχρι στιγμής πορεία δείχνει ότι η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου. Ωστόσο, η επιτυχία δεν μπορεί πλέον να μετριέται μόνο από τον αριθμό των αφίξεων ή των διανυκτερεύσεων. Το πραγματικό στοίχημα είναι η δημιουργία ενός πιο ποιοτικού, βιώσιμου και ανταγωνιστικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, που θα ωφελεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τις τοπικές κοινωνίες.

Καθώς ο Ιούλιος ολοκληρώνεται και η τουριστική περίοδος εισέρχεται στην πιο απαιτητική της φάση, η εικόνα είναι σαφώς θετική. Οι αφίξεις παραμένουν ισχυρές, η διεθνής ζήτηση διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και οι προοπτικές για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι ενθαρρυντικές.

Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η επόμενη ημέρα του κρητικού τουρισμού θα κριθεί όχι μόνο από το πόσοι επισκέπτες θα έρχονται στο νησί, αλλά και από το πόσο ποιοτική θα είναι η εμπειρία τους και πόσο ουσιαστικά θα διαχέεται το οικονομικό όφελος σε κάθε γωνιά της Κρήτης. https://www.neakriti.gr/