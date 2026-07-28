Συνάντηση στον Δήμο Χανίων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERACT και την ενίσχυση της υποστήριξης γυναικών σε ευαλωτότητα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, αναφορικά με την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERACT, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και στοχεύει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της αστεγίας των γυναικών, με γνώμονα τη διάσταση του φύλου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Ελένης Ζερβουδάκη, συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι των κοινωνικών δομών του Δήμου Χανίων,

ενώ την παρουσίαση πραγματοποίησαν τα επιστημονικά στελέχη του προγράμματος. Η Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί τον τελικό φορέα υλοποίησης των πιλοτικών εφαρμογών του έργου στην Κρήτη.

Το πρόγραμμα INTERACT αναγνωρίζει ότι η αστεγία των γυναικών αποτελεί σύνθετο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο συνδέεται με την έμφυλη βία, το τραύμα, τη φτώχεια, τις ανισότητες και τις ευθύνες φροντίδας. Στόχος του είναι η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των

εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε οι γυναίκες, που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας να λαμβάνουν έγκαιρη, συντονισμένη και αποτελεσματική υποστήριξη. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με έξι ευρωπαϊκές χώρες – Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ρουμανία – και βασίζεται σε καλές πρακτικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κατά την τοποθέτησή της επεσήμανε: «Η προστασία και η ουσιαστική στήριξη των γυναικών, που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας, αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Χανίων. Μέσα από το πρόγραμμα INTERACT έχουμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τη συνεργασία

όλων των υπηρεσιών και των επαγγελματιών, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες μας, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι ανάγκες και να παρέχεται ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αξιολογήσουμε στην πράξη νέες μεθόδους συνεργασίας και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου προστασίας για τις γυναίκες, που βρίσκονται αντιμέτωπες με αυτές τις καταστάσεις.

Ευχαριστώ θερμά τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης και όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους του Δήμου Χανίων, που με την εμπειρία και την καθημερινή τους προσφορά, στηρίζουν αυτή την κοινή προσπάθεια».