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Βαρύ πένθος για τον οπερατέρ της ΚΡΗΤΗ TV Nίκο Εργαζάκη – Έφυγε από τη ζωή ο γιος του Δημήτρης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια
Βαρύ είναι το κλίμα στον Όμιλο ΚΡΗΤΗ TV μετά την είδηση του θανάτου του 27χρονου Δημήτρη, γιου του οπερατέρ του σταθμού, Νίκου Εργαζάκη.

Ο άτυχος Δημήτρης έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τρίτης (28/07) στα Μάλια, μετά από τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του.

O 27χρονος κινούνταν με το δίκυκλό του στην οδό Μάχης Κρήτης, όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε τοίχο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά την κινητοποίηση των αρχών, ο 27χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Ομίλου ΚΡΗΤΗ TV εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. https://www.neakriti.gr/

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Team Πολ. Κρήτης
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