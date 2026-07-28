ΚΡΗΤΗ

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 30 – 31 Ιουλίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τελετή Απονομής Διπλωμάτων Μηχανικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για την ανακήρυξη της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1) της Πολυτεχνειούπολης.

Κατά την Τελετή θα απονεμηθούν, επίσης, Διδακτορικά Διπλώματα και Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών των Σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΗΣ
Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

10:00 – Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ)
13:00 – Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026

10:00 – Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ)
12:00 – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ)
13:30 – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ)

Η Τελετή θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω της σελίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Facebook
https://www.facebook.com/TUC.Chania

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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