Συγχαρητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για τη σπουδαία διάκριση της Εθνικής Πόλο και του Χανιώτη διεθνή πολίστα Δημήτρη Σκουμπάκη

Τα θερμά του συγχαρητήρια εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, του πρώτου για την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον Χανιώτη διεθνή πολίστα Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, πέτυχε πέντε γκολ στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου. Μια διάκριση που γεμίζει υπερηφάνεια τα Χανιά και αποτελεί πρότυπο για τους νέους αθλητές του τόπου μας.