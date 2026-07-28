ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Συγχαρητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή για τη σπουδαία διάκριση της Εθνικής Πόλο και του Χανιώτη διεθνή πολίστα Δημήτρη Σκουμπάκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Τα θερμά του συγχαρητήρια εκφράζει ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που διεξήχθη στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, του πρώτου για την Ελλάδα στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερα συγχαρητήρια αξίζουν στον Χανιώτη διεθνή πολίστα Δημήτρη Σκουμπάκη, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του στον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, πέτυχε πέντε γκολ στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρία και συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου. Μια διάκριση που γεμίζει υπερηφάνεια τα Χανιά και αποτελεί πρότυπο για τους νέους αθλητές του τόπου μας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με...

0
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία...

ΒΟΑΚ: Ταχιάος για τα πρώτα 10 χλμ....

0
Ιδιαίτερη έμφαση στον ΒΟΑΚ έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και...

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με...

0
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία...

ΒΟΑΚ: Ταχιάος για τα πρώτα 10 χλμ....

0
Ιδιαίτερη έμφαση στον ΒΟΑΚ έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Τελετή Απονομής Διπλωμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης 30 – 31 Ιουλίου 2026 στην Πολυτεχνειούπολη
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Αθήνα έγινε τουριστικός προορισμός 12 μήνες τον χρόνο, αλλά οι γειτονιές δοκιμάζονται

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι «η Αθήνα...

Λήγει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων...

28η Ιουλίου: Παγκόσμια ημέρα Ιογενούς ηπατίτιδας – Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι χρόνιοι...

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με 19 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία...