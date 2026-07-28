Δήμος Πλατανιά:“Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”,

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” που πραγματοποιεί και φέτος στις κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου,

σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, για το επόμενο διάστημα συνεχίζεται ως εξής:

Τετάρτη 29 Ιουλίου

• Πατελάρι, αύλειος χώρος Πολιτιστικού Κέντρου, ώρα 21:00

“Ο Καραγκιόζης και το Ξενοδοχείο των Φαντασμάτων”

Παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με τον Νίκο Μπλαζάκη

• Ποντικιανά Βουβών, αύλειος χώρος Ι.Ν Αγίου Αντωνίου, ώρα 21:00

Προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων “Ίκαρος και Δαίδαλος”

Επιπλέον, ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026”, διοργανώνει, για ακόμη μία χρονιά την καθιερωμένη μουσική εκδήλωση «Πανσέληνος του Ιούλη», με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στον πανοραμικό αύλειο χώρο του Σπηλαίου του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα, έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, που προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και την πανσέληνο.

Η είσοδος σε όλες οι εκδηλώσεις είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Οι εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” διοργανώνονται από τον Δήμο Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιούνται με τη συνεργασία των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το σύνολο των εκδηλώσεων στον Δήμο Πλατανιά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://explorechania.gr/events/platanias