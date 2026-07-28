ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Δήμος Πλατανιά:“Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”,

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μικρών και μεγάλων θεατών συνεχίζονται οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” που πραγματοποιεί και φέτος στις κοινότητες του ο Δήμος Πλατανιά και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου,

σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, για το επόμενο διάστημα συνεχίζεται ως εξής:

Τετάρτη 29 Ιουλίου
• Πατελάρι, αύλειος χώρος Πολιτιστικού Κέντρου, ώρα 21:00
“Ο Καραγκιόζης και το Ξενοδοχείο των Φαντασμάτων”

Παράσταση θεάτρου σκιών για μικρούς και μεγάλους με τον Νίκο Μπλαζάκη
• Ποντικιανά Βουβών, αύλειος χώρος Ι.Ν Αγίου Αντωνίου, ώρα 21:00

Προβολή της ταινίας κινουμένων σχεδίων “Ίκαρος και Δαίδαλος”

Επιπλέον, ο Δήμος Πλατανιά, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εκδηλώσεων “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026”, διοργανώνει, για ακόμη μία χρονιά την καθιερωμένη μουσική εκδήλωση «Πανσέληνος του Ιούλη», με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στις 21:00, στον πανοραμικό αύλειο χώρο του Σπηλαίου του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, στη Μαραθοκεφάλα, έναν τόπο ιδιαίτερης φυσικής, ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας, που προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και την πανσέληνο.

Η είσοδος σε όλες οι εκδηλώσεις είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Οι εκδηλώσεις “Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026-16ο Φεστιβάλ ΓΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” διοργανώνονται από τον Δήμο Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και υλοποιούνται με τη συνεργασία των Τοπικών Συμβουλίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το σύνολο των εκδηλώσεων στον Δήμο Πλατανιά μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου στον παρακάτω σύνδεσμο :
https://explorechania.gr/events/platanias

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με...

0
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία...

ΒΟΑΚ: Ταχιάος για τα πρώτα 10 χλμ....

0
Ιδιαίτερη έμφαση στον ΒΟΑΚ έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και...

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με...

0
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία...

ΒΟΑΚ: Ταχιάος για τα πρώτα 10 χλμ....

0
Ιδιαίτερη έμφαση στον ΒΟΑΚ έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Χερσονήσου «Μενέλαος Παρλαμάς»
Επόμενο άρθρο
Ολοκληρώθηκε η Β΄ Κατασκηνωτική Περίοδος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην Ανώπολη.
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η Αθήνα έγινε τουριστικός προορισμός 12 μήνες τον χρόνο, αλλά οι γειτονιές δοκιμάζονται

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι «η Αθήνα...

Λήγει η προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα – Ποιοι κινδυνεύουν να χάσουν τα χρήματα

ΠΚ team ΠΚ team -
Την Παρασκευή 31 Ιουλίου ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων...

28η Ιουλίου: Παγκόσμια ημέρα Ιογενούς ηπατίτιδας – Ας βάλουμε τέλος στην ηπατίτιδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι περίπου 200.000 άνθρωποι είναι χρόνιοι...

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε η 21χρονη που εντοπίστηκε με 19 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία...