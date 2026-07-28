Johnson & Johnson: Δίνει 5,5 δισ. για να αποσυρθούν οι αγωγές που συνδέουν το βρεφικό ταλκ με καρκίνο

Η συμφωνία-ορόσημο αφορά περίπου 76.000 αξιώσεις κατά της Johnson & Johnson για καρκίνο των ωοθηκών και ενδέχεται να αποτελέσει το τέλος μιας δεκαετούς δικαστικής διαμάχης.

Η Johnson & Johnson δήλωσε ότι θα καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αποσυρθούν δεκάδες χιλιάδες αγωγές, σύμφωνα με τις οποίες το βρεφικό ταλκ και άλλα προϊόντα της προκάλεσαν καρκίνο των ωοθηκών, σε μια συμφωνία-ορόσημο που θα μπορούσε να τερματίσει μια δεκαετή νομική διαμάχη.

Η Johnson & Johnson δήλωσε τη Δευτέρα (27/7) ότι ο διακανονισμός καλύπτει περίπου 76.000 αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ενοποιηθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Νιου Τζέρσεϊ, και συναφών υποθέσεων σε πολιτειακά δικαστήρια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλες τις υπόλοιπες αξιώσεις κατά της εταιρείας για το ταλκ.

Η αμερικανική πολυεθνική είχε προηγουμένως διευθετήσει τις περισσότερες υποθέσεις που ισχυρίζονταν ότι το τάλκ της περιείχε αμίαντο και προκαλούσε μεσοθηλίωμα.

Τα δικηγορικά γραφεία των εναγόντων επιβεβαίωσαν τη συμφωνία τη Δευτέρα, λέγοντας ότι ήταν μια καλή λύση μετά από μια 10ετή δικαστική διαμάχη, όπως σημειώνει ο Guardian. Η συμφωνία πρέπει να γίνει δεκτή από το 95% των εναγόντων για καρκίνο των ωοθηκών σε πολιτειακό ή ομοσπονδιακό δικαστήριο προτού οριστικοποιηθεί.

Τι υποστηρίζουν η Johnson & Johnson και η πλευρά των εναγόντων

Ο αντιπρόεδρος δικαστικών διαφορών της Johnson & Johnson, Έρικ Χας, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί ήταν «αβάσιμοι» και ότι η εταιρεία ήταν πρόθυμη να συμβιβαστεί προκειμένου να κλείσει η υπόθεση.

«Ενώ είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία θα είχε τελικά επικρατήσει με περαιτέρω δικαστικές διαμάχες, όπως έχει κάνει στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί μέχρι σήμερα, αυτή η απόφαση επιτρέπει στην εταιρεία να αφήσει πίσω της αυτό το ζήτημα και να παραμείνει επικεντρωμένη στην αποστολή της να αναπτύσσει φάρμακα και συσκευές που σώζουν ζωές», δήλωσε ο Χας.

Η Johnson & Johnson αναμένει να πληρώσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2027 και θα πραγματοποιήσει περαιτέρω πληρωμές το 2028. Ωστόσο, η συμφωνία θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη αξία, ανάλογα με το πόσα άτομα συμμετέχουν στον διακανονισμό.

Ο Κρις Σίγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί περίπου 2.500 πελάτες που αναφέρουν βλάβες από το ταλκ και βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, δήλωσε ότι η Johnson & Johnson θα μπορούσε τελικά να πληρώσει 7 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα.

Ο διακανονισμός αποδίδει συγκεκριμένες αξίες στις επιλέξιμες αξιώσεις για καρκίνο των ωοθηκών, αλλά δεν περιορίζει τη συνολική αποζημίωση της Johnson & Johnson, δήλωσε ο Σίγκερ. «Λάβαμε έναν δίκαιο διακανονισμό και οι πελάτες μας θα μείνουν ευχαριστημένοι με αυτόν».

Η Johnson & Johnson κατέληξε σε συμβιβασμό μετά από μια σειρά νικών στο δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων νικών σε ατομικές δίκες, προσπαθειών της που κατάφεραν να αποκλείσουν δικηγόρους των εναγόντων από τη δικαστική διαμάχη και δικαστικών αποφάσεων κατά εμπειρογνωμόνων που οι ενάγοντες είχαν χρησιμοποιήσει για να αποδείξουν τις υποθέσεις τους στο δικαστήριο.

Η εταιρεία, με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, κέρδισε μια σημαντική δικαστική νίκη στη μακροχρόνια νομική διαμάχη την περασμένη εβδομάδα, όταν ένας ομοσπονδιακός δικαστής αμφισβήτησε την ικανότητα των μεμονωμένων εναγόντων να αποδείξουν ότι το ταλκ προκάλεσε συγκεκριμένα τον καρκίνο των ωοθηκών τους.

Η Johnson & Johnson αρνείται εδώ και καιρό ότι τα προϊόντα ταλκ της προκαλούν καρκίνο, λέγοντας ότι το ταλκ είναι ασφαλές και δεν περιείχε αμίαντο.

Η εταιρεία σταμάτησε να πουλάει βρεφική πούδρα με βάση το ταλκ στις ΗΠΑ το 2020, στρεφόμενη σε ένα προϊόν από άμυλο καλαμποκιού. Ωστόσο, οι δικαστικές διαμάχες συνεχίστηκαν τον Μάρτιο του 2025, αφού είχαν ανασταλεί για περισσότερα από τρία χρόνια, ενώ η Johnson & Johnson εφάρμοσε ανεπιτυχώς μια στρατηγική γνωστή ως “Texas two step”, καταθέτοντας τρεις αγωγές πτώχευσης μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας-βιτρίνας σε μια προσπάθεια διευθέτησης των υποθέσεων. Κάθε πτώχευση κατέληξε σε απόρριψη.

Πριν από τις απόπειρες πτώχευσης, η Johnson & Johnson είχε ανάμεικτο ιστορικό σε δίκες για το ταλκ, με μια ετυμηγορία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων υπέρ 22 γυναικών που ισχυρίστηκαν ότι η βρεφική πούδρα προκάλεσε καρκίνο των ωοθηκών τους. Η εταιρεία κέρδισε ορισμένες δίκες απευθείας και άλλες ετυμηγορίες μειώθηκαν κατόπιν έφεσης.

Σε αντίθεση με τους προτεινόμενους διακανονισμούς πτώχευσης, η συμφωνία της Δευτέρας ισχύει μόνο για υφιστάμενες απαιτήσεις και δεν αφορά μελλοντικές αγωγές.

Ο αποκλεισμός μελλοντικών αξιώσεων έδωσε περισσότερα χρήματα στους τρέχοντες ενάγοντες από ό,τι η πρόταση πτώχευσης και επίσης επιταχύνει τις πληρωμές, έτσι ώστε όλες οι αξιώσεις να καταβληθούν εντός 18 μηνών αντί να κατανεμηθούν σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, δήλωσε ο Σίγκερ.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ