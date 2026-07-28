Γιάννης Παπαμιχαήλ: Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται το όνομα και η εικόνα της Αλίκης Βουγιουκλάκη χωρίς την άδειά μου

Με δημόσια ανακοίνωσή του, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ ξεκαθαρίζει ότι η χρήση του ονόματος και της εικόνας της Αλίκης Βουγιουκλάκη επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας, κάνοντας λόγο για προστασία της κληρονομιάς της.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο έστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος με ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι η χρήση του ονόματος, της εικόνας και γενικότερα της ταυτότητας της Αλίκης Βουγιουκλάκη δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά του.

Όπως αναφέρει, είναι ο αποκλειστικός νόμιμος δικαιούχος της προσωπικότητας, του ονόματος και της εικόνας της αείμνηστης ηθοποιού, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση χωρίς σχετική έγκριση είναι παράνομη.

Η ανακοίνωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ

«Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ονόματος, της εικόνας, της φωνής, της υπογραφής, καθώς και οποιουδήποτε στοιχείου της προσωπικότητας της Αλίκης Βουγιουκλάκη, για εμπορικούς, διαφημιστικούς ή οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μου, ως αποκλειστικού νόμιμου δικαιούχου των σχετικών δικαιωμάτων.»

«Κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση συνιστά προσβολή των δικαιωμάτων που προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μου απέναντι σε οποιονδήποτε παραβιάζει τα ανωτέρω.»

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ σημειώνει ότι στόχος της παρέμβασής του είναι η προστασία της μνήμης και της καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Αλίκης Βουγιουκλάκη, καλώντας όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα ή την εικόνα της να επικοινωνούν προηγουμένως για τη λήψη της απαιτούμενης άδειας.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ