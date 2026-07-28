ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη φορολογητέα δωρεά επί μεταφοράς χρημάτων

Η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς.

Σε δημοσιεύματα σχετικά με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), που έκρινε ότι είναι φορολογητέα η δωρεά επί μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν την ίδια μέρα, απαντά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Συγκεκριμένα, διευκρινίζει ότι, όπως αναφέρεται στη δημοσιοποιημένη απόφαση της ΔΕΔ, για τη μεταφορά ποσού 51.801 ευρώ υποβλήθηκε δήλωση φόρου δωρεάς μέσω της εφαρμογής myProperty, τόσο από τον δωρητή, όσο και από τη δωρεοδόχο, από την εκκαθάριση της οποίας προέκυψε φόρος. Ε

«Εν προκειμένω, λοιπόν, δεν υπήρξε απλά και μόνο μεταφορά ενός ποσού και επιστροφή στον αρχικό καταθέτη. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα υπέβαλαν και δήλωση φόρου δωρεάς, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ζήτημα πλάνης, όπως ισχυρίστηκε η φορολογούμενη. Επισημαίνεται ότι με την παράδοση των χρημάτων συντελείται η δωρεά», σημειώνει η ΑΑΔΕ.

Όπως εξηγεί, με βάση τη νομοθεσία (άρθρο 95 παρ. 1 β΄ ν. 5219/2025) και τη σχετική εγκύκλιό της (Ε. 2077/2022), σε περίπτωση ανάκλησης της χρηματικής δωρεάς με συμφωνία των μερών εντός πενταετίας από τη δωρεά, υπόκειται σε φόρο η αρχική δωρεά, αλλά δεν φορολογείται η συνεπεία της ανάκλησης αναμεταβίβαση του δωρηθέντος στον αρχικό δωρητή. Συνεπώς, με βάση τον νόμο, η αρχική δωρεά φορολογείται πάντοτε, εφόσον υποβληθεί δήλωση φόρου δωρεάς.

Η υπ αρ. 1544/2026, απόφαση της ΔΕΔ, που έκρινε επί του θέματος αυτού είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, όπου δημοσιεύονται όλες οι αποφάσεις της υπηρεσίας αυτής.

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ