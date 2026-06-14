Τουρισμός: Η χρονιά των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής το 2026

Θετικές οι προοπτικές, αλλά αυξάνονται οι πιέσεις για τα ξενοδοχεία, λόγω κρατήσεων τελευταίας στιγμής και αυξημένου λειτουργικού κόστους

Με βασικό χαρακτηριστικό τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδος, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Παρά τις προκλήσεις, οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα: θεωρείται ένας από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Οι κρατήσεις πλέον πραγματοποιούνται ολοένα και πιο κοντά στην ημερομηνία αναχώρησης, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να παρακολουθούν καθημερινά την πορεία της ζήτησης, χωρίς να μπορούν να διαμορφώσουν από νωρίς σαφή εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα της σεζόν. Από την άλλη πλευρά, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σημαίνουν ότι τα ξενοδοχεία, προκειμένου να προσελκύσουν πελάτες, αναγκάζονται συχνά να προχωρούν σε προσφορές και μειώσεις τιμών.

Ως αποτέλεσμα, συμπιέζονται τα οικονομικά τους αποτελέσματα σε μια περίοδο όπου το λειτουργικό κόστος αυξάνεται διαρκώς.

«Η Ελλάδα παραμένει ασφαλής προορισμός»

Η πρόεδρος των Ξενοδόχων Ζακύνθου και πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), Χριστίνα Τετράδη, εκτιμά ότι η φετινή χρονιά κινείται σε θετική κατεύθυνση, παρά τις διεθνείς αβεβαιότητες.

Όπως αναφέρει, η Ελλάδα εξακολουθεί να εκπέμπει ισχυρό αίσθημα ασφάλειας προς τους επισκέπτες, στοιχείο που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σε περιόδους διεθνών κρίσεων, πολέμων και γεωπολιτικών εντάσεων.

«Η χώρα έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις, από την περίοδο της πανδημίας έως τις σημερινές διεθνείς εξελίξεις. Αυτό ενισχύει την εικόνα της ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η γεωγραφική θέση της Ελλάδας λειτουργεί επίσης υπέρ της χώρας, καθώς βρίσκεται δυτικότερα σε σχέση με άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες.

Για την ίδια είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ζακύνθου, προορισμός που καταγράφει σημαντική άνοδο των αεροπορικών αφίξεων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Fraport. Όσο πιο δυτικά βρίσκεται ο προορισμός τόσο πιο ασφαλής θεωρείται για τον διεθνή επισκέπτη σημειώνει η κα. Τετράδη, προσθέτοντας ότι ώθηση στις αφίξεις έδωσαν και οι αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν μεγαλύτερα αεροπλάνα ενώ άλλες έχουν κάνει hub το νησί.

Να σημειωθεί ότι τον Μάιο οι αφίξεις στη Ζάκυνθο από το εξωτερικό έχουν αυξηθεί κατά 11,6%, ενώ από το εσωτερικό η άνοδος είναι της τάξης του 24%.

Οι διακοπές παραμένουν προτεραιότητα

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, η κ. Τετράδη εκτιμά ότι οι διακοπές εξακολουθούν να θεωρούνται από τους Ευρωπαίους «είδος πρώτης ανάγκης».

«Ο κόσμος θα ταξιδέψει. Μπορεί να περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να κλείσει, μπορεί να αναζητήσει καλύτερες προσφορές, όμως δύσκολα θα εγκαταλείψει εντελώς την ιδέα των διακοπών», αναφέρει.

Ωστόσο, η εικόνα του τουρισμού αλλάζει. Όπως εξηγεί, η διάρκεια παραμονής των επισκεπτών μειώνεται σταδιακά τα τελευταία χρόνια. Εκεί που παλαιότερα κυριαρχούσαν οι διακοπές μιας εβδομάδας ή και περισσότερο, πλέον παρατηρείται αύξηση των σύντομων αποδράσεων ακόμη και τριών ή τεσσάρων ημερών.

«Παλαιότερα η ελάχιστη παραμονή ήταν σχεδόν πάντα μία εβδομάδα. Σήμερα βλέπουμε όλο και περισσότερα ταξίδια τύπου long weekend, με άφιξη την Τρίτη και αναχώρηση την Παρασκευή ή αντίστοιχα σύντομα ταξίδια», σημειώνει.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ίδια, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αξιολόγηση της τουριστικής δραστηριότητας. Όπως εξηγεί, οι αφίξεις μπορεί να αυξάνονται, αλλά η συνολική παραμονή να μειώνεται, με αποτέλεσμα να απαιτούνται πιο σύνθετοι δείκτες για την αποτύπωση της πραγματικής εικόνας του τουρισμού.

«Δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο πόσοι έρχονται. Πρέπει να γνωρίζουμε πόσο μένουν, πόσα ξοδεύουν και ποια είναι η συνολική συνεισφορά τους στην οικονομία. Αυτός είναι και ο ρόλος που πρέπει να αναπτύξει ακόμη περισσότερο το Παρατηρητήριο του Τουρισμού», υπογραμμίζει.

Παράλληλα, η πρόεδρος του ΙΤΕΠ σημειώνει ότι η συνεχής αύξηση των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα της αγοράς, καθώς ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης κατευθύνεται πλέον εκτός του παραδοσιακού ξενοδοχειακού τομέα.

Αύξηση αφίξεων 8,5% στην Κρήτη

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στον ΟΤ, επισημαίνει ότι η χρονιά μέχρι στιγμής εξελίσσεται θετικά, ωστόσο το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η έντονη τάση για last minute κρατήσεις.

Όπως αναφέρει, τον Μάιο οι αεροπορικές αφίξεις στην Κρήτη κατέγραψαν αύξηση 8,5%, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική του προορισμού. Ωστόσο, η αύξηση στις διανυκτερεύσεις περιορίστηκε μόλις στο 4%, καθώς σημαντικό ποσοστό των επισκεπτών επέλεξε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης αντί των ξενοδοχειακών μονάδων.

«Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που θα κρίνει τη χρονιά», τονίζει ο κ. Χαλκιαδάκης, επισημαίνοντας ότι τα λειτουργικά κόστη των ξενοδοχείων αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα έσοδα. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, πρώτες ύλες και υπηρεσίες συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι πληρότητες κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Παράλληλα, η ακρίβεια που εξακολουθεί να πλήττει πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες επηρεάζει τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Σύμφωνα με τους ανθρώπους της αγοράς, παρατηρείται μεγαλύτερη προσοχή στις δαπάνες των επισκεπτών αλλά και μικρότερη διάρκεια παραμονής σε ορισμένες περιπτώσεις. Το φαινόμενο αυτό καταγράφεται εντονότερα στη γερμανική αγορά, η οποία παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους βασικούς τροφοδότες του ελληνικού τουρισμού.

Στο 70% οι πληρότητες για Ιούλιο και Αύγουστο στη Χαλκιδική

Ανάλογη εικόνα μεταφέρουν και οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, σημειώνει ότι η φετινή χρονιά εμφανίζει μέχρι στιγμής μια σχετική υστέρηση σε σχέση με τα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα του 2025.

Όπως αναφέρει, ο Μάιος κινήθηκε με μέσες πληρότητες κοντά στο 60%, έναντι περίπου 70% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο Ιούνιος ξεκίνησε με πληρότητες της τάξης του 75%, όταν πέρυσι κυμαίνονταν μεταξύ 80% και 85%.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, συνδέεται αφενός με τη γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα που επικρατεί στην Ευρώπη και αφετέρου με τις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Μάιο, οι οποίες δεν ευνόησαν τις σύντομες αποδράσεις και τα τριήμερα από τις αγορές των Βαλκανίων.

Παρά τη συγκρατημένη εκκίνηση της σεζόν, ο κ. Τάσιος εμφανίζεται αισιόδοξος για την εξέλιξη της χρονιάς, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κινείται ήδη σε επίπεδα περίπου 70%, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για ένα θετικό τελικό αποτέλεσμα.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και ο οδικός τουρισμός, ο οποίος παραδοσιακά ενισχύει σημαντικά τη Χαλκιδική κατά τους θερινούς μήνες. Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής, από τον Ιούνιο αρχίζει η μαζική έλευση επισκεπτών από τις βαλκανικές χώρες, ωστόσο εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα και καθυστερήσεις στους συνοριακούς σταθμούς των Ευζώνων, της Κρυσταλλοπηγής και των Κήπων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η τιμολογιακή πολιτική αναμένεται να αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα της φετινής χρονιάς. Όπως σημειώνει ο κ. Τάσιος, οι επιχειρήσεις καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητάς τους και στην αυξανόμενη πίεση από το κόστος λειτουργίας.