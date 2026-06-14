Ηράκλειο:Στην τελετή μνήμης για τους 62 Μάρτυρες η Ελένη Βατσινά

Με σεβασμό και συγκίνηση τιμήθηκε η μνήμη των 62 Μαρτύρων, οι οποίοι εκτελέστηκαν τον Ιούνιο του 1942 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ως αντίποινα για το μεγάλο Σαμποτάζ στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η εκδήλωση μνήμης, που διοργανώθηκε από τους Δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, πραγματοποιήθηκε στον τόπο της εκτέλεσής τους, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στην Αμμουδάρα Γαζίου.

Στην εκδήλωση παρέστη η βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ελένη Βατσινά, η οποία σε δήλωσή της ανέφερε:

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης προς εκείνους που θυσιάστηκαν, αφήνοντας ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ιστορικής μνήμης.

Ας διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη τους και ας μεταδίδουμε στις επόμενες γενιές το χρέος της ιστορικής γνώσης, της ενότητας και του σεβασμού προς όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την πατρίδα.

Αιωνία τους η μνήμη.