Ο CEO της TUI βλέπει τεράστιες προοπτικές στην επέκταση της σεζόν στην Κρήτη, αλλά υπάρχουν… όροι και προϋποθέσεις.
«Υπάρχουν τεράστιες προοπτικές για την επέκταση της σεζόν στην Κρήτη και αυτό φαίνεται από τα νούμερά μας, καθώς υπάρχει αύξηση στις κρατήσεις τους μήνες του φθινοπώρου.
Χρειάζεται δουλειά, όμως, και νομίζω ότι αν η Κυβέρνηση υποστηρίξει νέες πτήσεις και ο κάθε ένας από εμάς, Πολιτεία, αυτοδιοίκηση, επιχειρηματίες, βάλει ένα λιθαράκι, θα το πετύχουμε. Εμείς στην TUI, θα το υποστηρίξουμε».
Αυτά είπε -μεταξύ άλλων- ο Sebastian Ebel, CEO της TUI, o oποίος, τις προηγούμενες ημέρες, βρέθηκε στο Ρέθυμνο.
«Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ είναι ο άνθρωπος, που δυσκολεύονται πολλές φορές και υπουργοί να συναντήσουν», είπε ο δήμαρχος Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης, αναφερόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο του κορυφαίου τουρ οπερέιτορ και στην παρουσία του στην Κρήτη.
Ο κ. Ebel επισκέφθηκε το Ρέθυμνο, στο πλαίσιο σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων, που εξασφάλισαν χιλιάδες επισκέπτες στην περιοχή, στο τέλος της σεζόν.
Πρόκειται για το TUI SOCCA Champions League και το SOCCA Aegean Cup, από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου και στις 21 και 22 Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
Συμμετέχουν 106 ομάδες από 35 χώρες και κλείστηκαν 14.000 διανυκτερεύσεις, σε περισσότερα από 20 ξενοδοχεία.
Η Κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει πτήσεις το χειμώνα
Όλοι πρέπει να συμβάλουν στην προσπάθεια να επεκταθεί η σεζόν· η Ελλάδα μπορεί να το πετύχει, αλλά χρειάζεται η συνεργασία όλων των φορέων, τόνισε ο CEO της TUI, υπογραμμίζοντας ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει την έναρξη νέων πτήσεων κατά τη χειμερινή περίοδο.
Η επέκταση της σεζόν αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού είπε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, επισημαίνοντας ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
«Η Κρήτη είναι ένας τόπος, που πραγματικά προσφέρεται, τόσο για το πολιτιστικό της κεφάλαιο, τον πολιτιστικό τουρισμό, όσο και για εμπειρίες που έχουν να κάνουν με τη φύση, τα βουνά, τα απίθανα χωριά, την ενδοχώρα, τη γαστρονομία. Κατ’ επέκταση, όλη αυτή η επένδυση σε ένα κεφάλαιο, που γεμίζει τον επισκέπτη με εμπειρίες, βεβαίως τον κάνει να θέλει να έρθει ξανά και ξανά στη χώρα μας».
Ο. Κεφαλογιάννη: Αυτός είναι ο δρόμος
Η ίδια ανέφερε: «Το 2025 βλέπουμε ότι ο ελληνικός τουρισμός βαδίζει όχι μόνο σε καλά αποτελέσματα σε επίπεδο αφίξεων, αλλά κυρίως σε επίπεδο εσόδων.
Αυτός είναι ο δρόμος για το μέλλον, ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, μέσα από τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων», τόνισε
Το δείπνο της TUI
Στο δείπνο, που παρέθεσε ο κ. Ebel το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου στην φάρμα Agreco της Grecotel, παρέστησαν ο Alexander Panczuk, executive director της TUI Care Foundation, η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νίκος Προβιάς, μέλη του Management Team της TUI, καθώς και στελέχη της Grecotel.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ebel τόνισε το ενδιαφέρον του για το Ρέθυμνο.
Ενημερώθηκε από τον δήμαρχο, κ. Μαρινάκη, ότι είναι μια πόλη φιλική στα ποδήλατα, ότι το καρναβάλι του Ρεθύμνου είναι το δεύτερο στην Ελλάδα, με πολιτιστικά και τουριστικά δρώμενα, ότι το Ρέθυμνο έχει πολύ ενδιαφέρουσα ενδοχώρα, και το κυριότερο: ότι το κλίμα και τα προϊόντα της Κρήτης, ευνοούν τις συνθήκες ευζωίας και μακροζωίας.
Το TUI SOCCA Champion League, του οποίου ήταν χορηγός η TUI (106 ομάδες από 35 χώρες), μαζί με τόσες άλλες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού που προσφέρει το Ρέθυμνο, έχουν δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την πολυπόθητη επιμήκυνση της σεζόν, που, όπως τόνισε ο κ. Ebel, θα στηρίξει προσωπικά, όπως και η TUI.
Η όλη εμπειρία της επίσκεψης, ξενάγησης και του επίσημου δείπνου του κ. Ebel και όλων των καλεσμένων του ήταν θεματική με concept: “Field to Fork”, το νέο project της TUI μέσω της TUI Care Foundation, που υλοποιείται ήδη στην Κρήτη και Ρόδο, με προοπτική να επεκταθεί και στην Κω.
Το project αφορά την αναγεννητική γεωργία, τη λύση για τη λειψυδρία της κλιματικής κρίσης.
Στην εκδήλωση, καλεσμένοι ήταν οι πιστοποιημένοι Ροδίτες παραγωγοί, που εφαρμόζουν ήδη την αναγεννητική γεωργία, τοπικές Αρχές και φορείς, Σύλλογοι Ξενοδόχων, Διευθυντών Ξενοδοχείων, Αρχιμαγείρων και διευθυντές ξενοδοχείων.
Aρνί ελευθέρας βοσκής και «μινωικά» παλικάρια
Τα τραπέζια που στρώθηκαν, είχαν την σφραγίδα της κρητικής παράδοσης. Όπως είπε στην «Π» ο Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, διευθυντής Λειτουργικού του Ομίλου Grecotel, το μενού περιελάμβανε:
Καλωσόρισμα με τσακιστές ελιές, αμαριώτικες θρούμπες, σπιτικά χορτοπιτάκια και χαρουποπιτάκια. κρητικό ντάκο, το πιο αντιπροσωπευτικό πιάτο της -επιστημονικά τεκμηριωμένης- υγιεινής «κρητικής διατροφής».
Τραγανά παξιμαδάκια από σίκαλη και κριθάρι, βιολογική ντομάτα από τα μποστάνια της φάρμας. Πυχτόγαλο Χανίων Π.Ο.Π., Ρίγανη Ψηλορείτη και βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.
Εντυπωσιακή συλλογή τυριών μικρών παραγωγών, της ευρύτερης περιοχής, με τα ονόματα των παραγωγών.
Το κυρίως πιάτο ήταν αρνί ελευθέρας βοσκής, με «μινωικά» παλικάρια, δηλαδή οσπριάδα με πορφυρούς καρπούς ροδιού και σταφίδα.
Το μενού είχε, ακόμη, σφακιανή πίτα με σπιτικό γλυκό κυδώνι, κουκουνάρι και φύλλο αρμπαρόριζας, μουσταλευριά με φρέσκα καρύδια και σουσάμι και μυρτόρακη. Πρόκειται για τσικουδιά εμπλουτισμένη με μύρτα, μανταρινόφλουδα, κανέλα και γαρύφαλλο.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ