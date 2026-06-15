Xανιά:Παρουσίαση βιβλίου «Φουρτούνες και Μπουνάτσες» του Θοδωρή Παπαραφτάκη στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι εκδόσεις Πυξίδα της Πόλης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων σας καλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

Φουρτούνες και Μπουνάτσες

του Θοδωρή Παπαραφτάκη

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων [1ος όροφος]

Ομιλητές :

• Δρ. Πόπη Κασσωτάκη – Ψαρουδάκη, πρώην Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, πρώην Σύμβουλος Νηπιαγωγών

• Αντώνης Μαυροματάκης, Δάσκαλος Ιδρυτής Εκπαιδευτηρίων Μαυροματάκη – Μητέρα

• Κώστας Μανωλάκης, Δάσκαλος Διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Μαυροματάκη – Μητέρα

• Θοδωρής Παραραφτάκης, Συγγραφέας του βιβλίου

Συντονισμός :

• Ματθαίος Φραντζεσκάκης, Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Εκδότης

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Φουρτούνες και Μπουνάτσες – Θεόδωρος Παπαραφτάκης

Σχήμα: 14×21, Σελίδες: 208 , Έτος έκδοσης: 2021, τιμή : €13,25

ISBN: 978-618-5364-33-5

Εκδόσεις: Πυξίδα της Πόλης

Οι καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων αποτελούν μοναδικό τεκμήριο Ιστορίας, καθώς αποτυπώνουν τα γεγονότα όπως τα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος που τα εξιστορεί. Το βιβλίο «Φουρτούνες και Μπουνάτσες», αποτυπώνει πολλές τέτοιες ιστορίες όπως τις βίωσε ο συγγραφέας του,

που μας έρχονται από το σχετικά πρόσφατο παρελθόν, έχοντας όμως την ιδιαιτερότητα σ’ αυτό το μικρό παράθυρο χρόνου, οι άνθρωποι να έχουν βιώσει μια σειρά από μοναδικά ιστορικά γεγονότα και παράλληλα εντυπωσιακές τεχνολογικές και κατ’ επέκταση κοινωνικές αλλαγές. Αλλαγές που σημάδεψαν τη ζωή τόσο των ανθρώπων που τις βίωσαν πρώτοι, όσο και των επόμενων γενεών.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Συγγραφέα

Ο Θεόδωρος Παπαραφτάκης γεννήθηκε στο Μάλεμε Χανίων στις 10 Απριλίου του 1941. Ήταν μόλις 40 ημερών, όταν οι Γερμανοί σκότωσαν τον πατέρα του. Έτσι η μάνα του υπήρξε και πατέρας γι’ αυτόν. Δημοτικό Σχολείο πήγε στο Μάλεμε, Γυμνάσιο στα Χανιά. Σπούδασε Δάσκαλος στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών, όπου και μετεκπαιδεύτηκε.

Από τα νεανικά του χρόνια εργάστηκε ως εργάτης σε διάφορες εταιρίες, ελαιουργεία, οινοποιεία, εφημερίδες. Στη συνέχεια, ως διαφημιστής στην Εταιρεία ΔΙΤΣ Α.Ε., στην Αθήνα. Η τελευταία του εργασία, πριν διοριστεί Δάσκαλος, ήταν ως βοηθός λογιστή, στην Εταιρεία Α.Ε.Α. Καλπίνης και Ν. Σίμος, στον Πειραιά. Το 1966 διορίστηκε Δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Γερανίου Κυδωνίας Χανίων.