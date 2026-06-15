Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης απένειμε το Βραβείο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΗΧΩΡΙΔΗΣ» στον Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη

Σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα και με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα «Καστελλάκη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η τελετή απονομής του Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΗΧΩΡΙΔΗΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία του θεσμού του Βραβείου για την ανάδειξη της ποιοτικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας, καθώς και στην προσωπικότητα και την προσφορά του τιμώμενου.

Στη συνέχεια απένειμε το Βραβείο στον κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη, πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και Διευθυντή του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η κα Σουζάνα Παπαδοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναφέρθηκε στον Στέλιο Πηχωρίδη, Καθηγητή του ίδιου Τμήματος, προς τιμήν του οποίου θεσπίστηκε το 1999, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, το συγκεκριμένο Βραβείο.

Ο Στέλιος Πηχωρίδης, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, αποτέλεσε υπόδειγμα πανεπιστημιακού δασκάλου. Σκοπός του Βραβείου είναι να αναδείξει τη σημασία που οφείλει να αποδίδει κάθε σύγχρονο πανεπιστήμιο στην πανεπιστημιακή διδασκαλία και να επιβραβεύει όσους την υπηρετούν με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση.

Το έργο και την προσφορά του τιμώμενου παρουσίασε η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Ερευνητικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγήτρια Μαρία Βαμβακάκη, με ομιλία με θέμα: «Το έργο και η προσφορά του Καθηγητή Παναγιώτη Τσακαλίδη στο Πανεπιστήμιο Κρήτης». Επιπλέον, ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαγκούτης, παρουσίασε την προσωπικότητα και το έργο του τιμώμενου στο πλαίσιο του Τμήματος.

Η τελετή βράβευσης ολοκληρώθηκε με την αντιφώνηση και την ομιλία του τιμώμενου.