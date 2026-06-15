ΚΕΜ Χανίων: «Voices of Courage» – Μια πολυγλωσσική ιστορία κουράγιου για το Refugee Week 2026

Με αφορμή το Refugee Week 2026, το οποίο φέτος έχει ως κεντρικό θέμα το «Κουράγιο», το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) του Δήμου Χανίων παρουσιάζει τη δράση «Voices of Courage: A Collective Story Beyond Language», μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τη δύναμη της ανθρώπινης έκφρασης, της ανθεκτικότητας και της συνύπαρξης.

Πρόκειται για ένα πρωτότυπο βίντεο συλλογικής αφήγησης που δημιουργήθηκε μέσα από τις φωνές ανθρώπων διαφορετικών χωρών, γλωσσών και πολιτισμικών εμπειριών. Συμμετέχοντες από ποικίλα γλωσσικά και πολιτισμικά υπόβαθρα απαγγέλλουν στη μητρική τους γλώσσα ένα κοινό κείμενο αφιερωμένο στο κουράγιο, συνθέτοντας ένα πολυφωνικό μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Κάθε γλώσσα κουβαλά τη δική της ιστορία, τις δικές της μνήμες και τα δικά της όνειρα. Μέσα από αυτή τη δράση αναδεικνύεται η δύναμη της διαφορετικότητας, η αξία της έκφρασης και η ανάγκη να δημιουργούμε χώρους όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ακουστεί, να γίνει ορατός και να νιώσει ότι ανήκει.

Το ΚΕΜ Χανίων συμμετέχει ενεργά στον διεθνή θεσμό του Refugee Week, προωθώντας δράσεις που ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των ανθρώπων.

Στην αφίσα της δράσης περιλαμβάνεται QR Code που οδηγεί στο βίντεο.