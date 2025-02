EURECA-PRO: «Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Υπεύθυνης Κατανάλωσης και Παραγωγής»

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή – European University on Responsible Consumption and Production (EURECA-PRO) σας προσκαλούν να διαβάσετε, να κοινοποιήσετε και να εμπνευστείτε από ένα πρόσφατα δημοσιευμένο κείμενο θέσεων (position paper) με τίτλο “Shaping the Future of Responsible Consumption and Production” (https://www.eurecapro.eu/position-paper-shaping-the-future-of-rcp/)

Το κείμενο αυτό συντάχθηκε ως κατακλείδα της ανοικτής ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες τον Ιούνιο του 2024, στην οποία συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι εταίροι, όπως UNIDO, JRC, DG GROW, και DG EAC. Με βάση αυτές τις συζητήσεις, το EURECA-PRO ανέπτυξε ένα σύνολο 10 εφαρμόσιμων συστάσεων για την αντιμετώπιση των σύνθετων και πολύπλευρων προκλήσεων βιωσιμότητας που συνδέονται με τις κοινωνικές μεταβάσεις προς την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή.

Αυτές οι συστάσεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με το όραμα και τις δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου μας, EURECA-PRO, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος και το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί με άλλα 8 Πανεπιστήμια από Ευρωπαϊκές χώρες.

Σχετικά με το EURECA-PRO

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EURECA-PRO ιδρύθηκε το 2020, εμπνευσμένο από την πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν τρία χρόνια νωρίτερα. Με βασική εστίαση στη «Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή», το EURECA-PRO είναι αφιερωμένο στον 12ο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Ταυτόχρονα, η συμμαχία φέρνει πιο κοντά ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.

Για παράδειγμα, έχουν ήδη αναπτυχθεί κοινά προγράμματα σπουδών, τα οποία επιτρέπουν την απρόσκοπτη κινητικότητα φοιτητών μεταξύ δύο ή περισσότερων πανεπιστημίων του EURECA-PRO για σπουδές ενός ολοκληρωμένου εξαμήνου στο εξωτερικό.

Μάθετε περισσότερα εδώ:

www.eurecapro.tuc.gr

www.eurecapro.eu