Euroleague: Συνάντηση Μητσοτάκη με Μποντιρόγκα με φόντο το Final Four

Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα βρίσκεται στη χώρα μας, για τη διευθέτηση λεπτομερειών αναφορικά με την διεξαγωγή του Final-4 και είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Σέρβος αστέρας και Πρόεδρος της EuroLeague ηγείται αντιπροσωπείας που βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα για να διευθετήσει λεπτομέρειες που άπτονται στην διεξαγωγή του Final-4 της διοργάνωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, τον Μάιο του 2026.

Στην ατζέντα του κλιμακίου της EuroLeague υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, όπως αυτή με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Βρούτση.

Παρών στη συνάντηση Μητσοτάκη – Μποντιρόγκα ήταν και ο Δημήτρης Φραγκάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο Final Four.

 

Χειμερινοί Ολυμπιακοί 2026: To πρόγραμμα των Τελετών Αφής και Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας
