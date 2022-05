Eurovision 2022: Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός – Τι ώρα θα εμφανιστεί η Ελλάδα και πώς μπορείτε να ψηφίσετε

Ξεκίνησε η μεγάλη βραδιά του τελικού του 66ου διαγωνισμού της Eurovision. Το Pala Olympico στο Τορίνο της Ιταλίας έχει γεμίσει από κόσμο και σε λίγες ώρες θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο φετινός νικητής.

Στον τελικό της Eurovision συμμετέχουν οι είκοσι χώρες που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς και οι Big Five (Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και η διοργανώτρια χώρα Ιταλία), ενώ ψηφίζουν και οι σαράντα συμμετέχουσες χώρες.

Η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη θα εμφανιστεί στην 17η θέση και πιο συγκεκριμένα μετά το δεύτερο διάλειμμα.

We can now reveal the #Eurovision 2022 Grand Final Running Order!

🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪

