Facebook και Instagram διαγράφουν τις αναρτήσεις που προσφέρουν χάπια άμβλωσης

Λίγο μετά την απόφαση του αμερικανικού Ανώτατου Δικαστηρίου που ήρε το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση, η Meta Platforms άρχισε να διαγράφει αναρτήσεις χρηστών που προθυμοποιούνται να στείλουν χάπια άμβλωσης σε γυναίκες που δεν μπορούν πλέον να τερματίσουν μόνιμα την εγκυμοσύνη τους.

Οι αναρτήσεις που εξηγούν πώς οι γυναίκες μπορούν να προμηθευτούν νόμιμα τα χάπια μέσω ταχυδρομείου άρχισαν να πέφτουν σαν βροχή στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δικαστική απόφαση της Παρασκευής, αναφέρει το Associated Press.

Οι αναρτήσεις με αναφορές σε χάπια άμβλωσης, ή αναφορές σε συγκεκριμένα φάρμακα όπως η μιφεπριστόνη κα η μισοπροστόλη, αυξήθηκαν κατακόρυφα το πρωί της Παρασκευής στο Twitter, το Facebook, το Reddit αλλά και την αμερικανική τηλεόραση, σύμφωνα με ανάλυση της εταιρίας Zignal Labs.

«Επικοινωνήστε μαζί μου αν θέλετε να παραγγείλετε χάπια άμβλωσης και προτιμάτε να σταλούν στη δική μου διεύθυνση αντί στη δική σας» έγραφε μια ανάρτηση που είδε το AP στο Instagram. Σχεδόν αμέσως, η ανάρτηση απομακρύνθηκε.

Την Δευτέρα, ρεπόρτερ του πρακτορείου δοκίμασε τα αντανακλαστικά της Meta αναρτώντας στο Facebook το μήνυμα «Αν μου στείλετε τη διεύθυνσή σας, θα σας στείλω χάπια άμβλωσης με το ταχυδρομείο».

Η ανάρτηση απομακρύνθηκε σε λιγότερο από ένα λεπτό και ο ρεπόρτερ έλαβε την προειδοποίηση ότι το μήνυμα παραβίαζε την πολιτική για «τα όπλα, τα ζώα και άλλα ελεγχόμενα αγαθά».

Κι όμως, όταν ο δημοσιογράφος πόσταρε ξανά την ίδια ανάρτηση, αντικαθιστώντας τη φράση «χάπια άμβλωσης» με τη λέξη «όπλα», το μήνυμα δεν διαγράφηκε. Το ίδιο συνέβη όταν η ανάρτηση προσέφερε κάνναβη.

Η κάνναβη παραμένει απαγορευμένη με ομοσπονδιακό νόμο, ενώ τα χάπια άμβλωσης πωλούνται νόμιμα online κατόπιν συνταγογράφησης από πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας.

Εκπρόσωπος της Meta ανέφερε ότι οι πολιτικές της εταιρείας απαγορεύουν την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων όπως τα όπλα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Δεν εξήγησε πάντως γιατί η ανάρτηση προσφοράς όπλων και κάνναβης δεν διαγράφηκαν.

Άλλος εκπρόσωπος της Meta διευκρίνισε στο Twitter ότι η εταιρεία δεν επιτρέπει την πώληση ή δωρεά χαπιών άμβλωσης στις πλατφόρμες της, δεν θα μπλοκάρει όμως αναρτήσεις που προσφέρουν πληροφορίες για την αγορά τους. Παραδέχτηκε ότι ορισμένες αναρτήσεις διαγράφηκαν από λάθος και θα αποκατασταθούν.

Content that attempts to buy, sell, trade, gift, request or donate pharmaceuticals is not allowed. Content that discusses the affordability and accessibility of prescription medication is allowed. We've discovered some instances of incorrect enforcement and are correcting these.

— Andy Stone (@andymstone) June 27, 2022