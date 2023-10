Φιλοξενία δημοσιογράφων και στην Κρήτη τον Οκτώβριο στο πλαίσιο δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε το μήνα Οκτώβριο τρία (3) press trips στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής 2023 και των επιμέρους δράσεων τουριστικής προβολής και εξωστρέφειας τις οποίες υλοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Τηλεοπτικά Γυρίσματα για τη βελγική τηλεοπτική εκπομπή “Married at First Sight”

Στο πλαίσιο προβολής του γαμήλιου τουρισμού στην Κρήτη, η βελγική τηλεοπτική εκπομπή “Married at First Sight”, η οποία απευθύνεται σε νεαρά ζευγάρια και νεόνυμφους, πραγματοποίησε τηλεοπτικά γυρίσματα στο νησί μας κατά το χρονικό διάστημα 3 έως τις 8 Οκτωβρίου 2023. Το εν λόγω ταξίδι διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Γραφείο ΕΟΤ Κάτω Χωρών. Η εκπομπή θα προβληθεί σε prime time zone στο TV channel RLT-TVI, σε 3 διαφορετικά επεισόδια διάρκειας 22 λεπτών το καθένα, ενώ η τηλεθέαση του κάθε επεισοδίου αγγίζει τους 1,16 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν το ζευγάρι των παρουσιαστών, ένας δημοσιογράφος/παραγωγός και ο εικονολήπτης. Η ταξιδιωτική τους εμπειρία κατά την παραμονή τους στην Κρήτη εμπλουτίστηκε με βόλτα με σκάφος στον κόλπο του Μεραμπέλου καθώς και με συμμετοχή στο εργαστήριο παρασκευής φυτικών καλλυντικών στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Φιλοξενία travel bloggers από το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Jet2Holidays

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της τουριστικής προβολής της Κρήτης στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε τέσσερις ταξιδιωτικούς bloggers σε συνεργασία με την Jet2Holidays, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της δεύτερης σε αφίξεις στην Κρήτη τουριστικής αγοράς μας. Το ταξίδι εξοικείωσης πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο και το Λασίθι κατά το χρονικό διάστημα 17-20 Οκτωβρίου 2023. Το πρόγραμμα τους συμπεριέλαβε επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους (Κνωσσός, μινωική βίλα στο Βαθύπετρο, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Δικταίο Άντρο, Σπιναλόγκα, Αρχαιολογικό Μουσείο Αγ. Νικολάου), υπαίθριες δραστηριότητες (ιππασία), αγροτουριστικές δραστηριότητες (μελισσοκομία), αλλά και βιωματικές εμπειρίες όπως ελαιογευσία, οινογευσία, κατασκευή πήλινων αντικειμένων, καθώς και επισκέψεις σε παραδοσιακά χωριά και γευσιγνωσία της τοπικής κουζίνας.

Τηλεοπτικά Γυρίσματα για τη τηλεοπτική εκπομπή “Kitchen TV” της Σερβίας

Η Κρήτη αποτέλεσε τον σταθμό τηλεοπτικών γυρισμάτων του KITCHEN TV της Σερβίας, κατά το χρονικό διάστημα 17-22 Οκτωβρίου 2023. Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Γραφείο ΕΟΤ Σερβίας είχε σκοπό την ανάδειξη της πλούσιας γαστρονομικής κληρονομιάς της Κρήτης και της τοπικής της κουζίνας.

Η συγκεκριμένη τηλεοπτική εκπομπή, η οποία προβάλλεται σε 8 χώρες και έχει περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομητές, καταγράφει τις αυθεντικές ιστορίες που προσφέρει ο προορισμός σε συνδυασμό με τη γαστρονομία. Οι συντελεστές ενθουσιάστηκαν από την κρητική φιλοξενία και την τοπική κουζίνα ενώ τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο Ηράκλειο και το Λασίθι, περιλάμβαναν παρασκευή τοπικών συνταγών με πρώτες ύλες της περιοχής από σύλλογο γυναικών στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, εμπειρία παραδοσιακού καφενείου, ρακοκάζανου, βιολογικής φάρμας και farm-to-table εστιατορίου, αλλά και εμπειρίες ψαρέματος, γευσιγνωσίας στη Μονή Τοπλού και επισκέψεις σε αξιοθέατα της περιοχής. Τα επεισόδια για την Κρήτη θα προβληθούν στο Kitchen Tv στις αρχές του 2024.

Οι συμμετέχοντες των press trip ενθουσιάστηκαν από τη ζεστή φιλοξενία της Περιφέρειας Κρήτης και αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Κώτσογλου, τόνισε ότι «Δεν είναι μόνο το δεδομένο ότι οι φιλοξενίες περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας μας, δεν είναι ούτε το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι αρθρογραφούν στις χώρες τους και γίνονται πρεσβευτές της Κρήτης. Είναι αυτό που κάποτε είπαν και έγραψαν οι ξένοι περιηγητές και το παραθέτω αυτούσιο… «…οι Κρητικοί συγκεντρώνουν τα τρόφιμά τους και τα προσφέρουν για να ευχαριστήσουν στους φιλοξενούμενους. Οι οικογένειες μπορούν να στερηθούν οτιδήποτε προκειμένου να προσφέρουν τα καλύτερα στο φιλοξενούμενο. Αυτές οι γιορτές επιτρέπουν στους Κρητικούς να παρουσιάσουν στους επισκέπτες τα προϊόντα τους και συγχρόνως δείχνουν τη βαθιά υπερηφάνεια τους, στοιχεία μιας βαθιάς παράδοσης στη φιλοξενία, άγνωστης, εντελώς έξω από τα δυτικά πρότυπα».

Η Περιφέρεια Κρήτης ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση των δράσεων τουριστικής προβολής του νησιού.