Financial Times: Η Ελλάδα νικήτρια στην ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη

Η Ελλάδα αναδεικνύεται νικήτρια στον αγώνα για την ανάκαμψη του τουρισμού στην Ευρώπη, παρά τις πυρκαγιές των προηγούμενων ημερών, σημειώνουν την Παρασκευή σε δημοσίευμά τους οι Financial Times, με βάση τα στοιχεία της εξειδικευμένης εταιρείας OAG.

Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις στις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί τον Αύγουστο στην Ευρώπη είναι μειωμένες κατά 31% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019 -δηλαδή ο αριθμός των επιβατών παραμένει σαφώς κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα- στα δρομολόγια προς την Ελλάδα η αυγουστιάτικη κίνηση έχει ξεπεράσει τα προ Covid δεδομένα, ούσα αυξημένη κατά 2%.

Στον αντίποδα, οι αντίστοιχες θέσεις για πτήσεις προς την Ισπανία, έναν από τους σημαντικότερους άλλους μεσογειακούς προορισμούς, είναι μειωμένες κατά 25%. «Τα σταθερά μηνύματα από την Ελλάδα, ότι είναι ανοιχτή στον τουρισμό, φαίνεται ότι αποφέρουν καρπούς», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι FT.

Κύριος παράγοντας για την ανάκαμψη των τουριστικών ροών προς την Ελλάδα, είναι το μεγάλο ενδιαφέρον από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ελβετία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της OAG, η προγραμματισμένη χωρητικότητα των πτήσεων από αυτές τις τρεις αγορές είναι αυξημένη κατά 25, 31 και 26% αντίστοιχα σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2019, παρά το παρά το γεγονός ότι το 2019 ήταν χρονιά-ρεκόρ όσον αφορά τις αφίξεις στη χώρα μας.

Το σχετικό απόσπασμα στην αγγλική γλώσσα

«Greece August’s airline schedules appear to show Greece is winning the race for tourism recovery in Europe, despite the wildfires afflicting the area north of Athens. According to analysis by the aviation consultancy OAG, the total number of seats on scheduled flights within Europe this month is about 31 per cent below August 2019. In Greece, however, total August capacity has recovered to pre-pandemic levels, with international flights actually 2 per cent above the same month in 2019. Driving Greek tourism’s success this summer is strong demand from Germany, Switzerland and France, with flight capacity up 25, 26 and 31 per cent respectively, compared with August 2019. Greece’s consistent messaging that it was open for tourism seems to have paid dividends: August flight capacity to rival summer-sun destination Spain is down 25 per cent on 2019, while the UK is 55 per cent down».https://www.cnn.gr/