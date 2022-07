FIT FOR ALL ΙΙ» – Ο Δήμος Ηρακλείου πρωτοπορεί πανευρωπαϊκά με το βραβευμένο πρόγραμμα ενσωμάτωσης προσφύγων μέσω του αθλητισμού

Ο Δήμος Ηρακλείου, δια της Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ πρωτοπορεί εκ νέου πανευρωπαϊκά με το πρόγραμμα FIT FOR ALL II. Συγκεκριμένα, η Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ κατέθεσε τις 16/6/2021 ολοκληρωμένη πρόταση στην Πανευρωπαϊκή Ανταγωνιστική Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, με θέμα την «Κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω του Αθλητισμού». Συνολικά κατατέθηκαν 1142 προτάσεις από διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης στον Θεματικό Άξονα Αθλητισμό και η πρόταση του Δήμου Ηρακλείου και της Α.Α.Η ΑΕ ΟΤΑ ήταν ανάμεσα στις 14 που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο με συνολικό προϋπολογισμό 249.845,00€ και τίτλο «Κοινωνική Ένταξη των Προσφύγων ΙΙ», αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου έργου «Κοινωνική ‘Ένταξη των Προσφύγων Ι», για το οποίο το 2019 ο Δήμος Ηρακλείου πήρε το τρίτο βραβείο της UNESCO όσον αφορά στα καινοτόμα έργα για την ένταξη των προσφύγων.

Το FIT FOR ALL II είναι ένα δεκαοκτάμηνο πρόγραμμα, το οποίο πρόκειται να υλοποιηθεί από το φθινόπωρο του 2022 από το Δήμο Ηρακλείου και την Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ. Απευθύνεται σε πρόσφυγες όλων των εθνικοτήτων, κυρίως παιδιά αλλά και ενήλικες, άνδρες και γυναίκες. Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω της ελεύθερης πρόσβασης και της ενασχόλησής τους σε αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικές δράσεις, τη συμμετοχή τους σε συνεδριακές δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας καθώς και δημιουργικά και πνευματικά δρώμενα. Βασική αρχή στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα είναι ο Αθλητισμός ως ισχυρό μέσο καταπολέμησης της βίας, του ρατσισμού, των διακρίσεων και των στερεοτύπων.

Όπως δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πρόεδρος της Α.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ Κώστας Βαρδαβάς: «Ο αθλητισμός απευθύνεται σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας, γένους, καταγωγής, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων. Για αυτό κι εμείς πιστεύουμε ότι αποτελεί ένα από τα καλύτερα εργαλεία κοινωνικής ένταξης των ανθρώπων που ήρθαν στην πόλη μας από άλλες χώρες. Με το συγκεκριμένο σκεπτικό οργανώσαμε το πρώτο FIT FOR ALL που σημείωσε μεγάλη επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα συμβεί και τώρα».