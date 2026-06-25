Φωτιά σε αποθήκη ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης – Kαίγονται σπίτια

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε το μεσημέρι στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε φωτιά σε αυλή αποθήκης ξυλείας στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού στη Λοφούπολη Ηρακλείου. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τραυματισμούς, ωστόσο το υλικό που καίγεται προκαλεί έντονη ανάπτυξη της φωτιάς.

Ο συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 15:00 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε παλέτες που βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω του εύφλεκτου υλικού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Φωτιά: Επεκτείνονται οι φλόγες, καίγονται σπίτια

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικίες, με αναφορές να κάνουν λόγο για σπίτια που έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε οδηγία προς τους κατοίκους μέσω του 112 να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστά τα παράθυρα.

Πυκνοί καπνοί στην περιοχή

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ οι ισχυροί καπνοί είναι ορατοί από μεγάλο μέρος του Ηρακλείου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, με στόχο να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.