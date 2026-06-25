ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου: Αναβίωσε το έθιμο του Κλήδονα σε μία επιτυχημένη εκδήλωση γεμάτη μνήμες, συγκίνηση, μουσική, χορό και παράδοση

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου του Κλήδονα από τα μέλη του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου, προσφέροντας σε όλους μια όμορφη βραδιά γεμάτη παράδοση, συγκίνηση, μουσική και χαμόγελα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο κλίμα, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θυμηθούν παλιές όμορφες στιγμές, να τραγουδήσουν, να χορέψουν, να δοκιμάσουν τα πλούσια και νόστιμα εδέσματα και να μοιραστούν αναμνήσεις γύρω από ένα από τα πιο αγαπημένα έθιμα της λαϊκής μας παράδοσης.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Όλγα Δραμουντάνη και η Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου Αντιγόνη Παπαδάκη, οι οποίοι συνεχάρησαν τα μέλη του ΚΑΠΗ και όλους τους συντελεστές για την πρωτοβουλία και την άψογη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ιστορική αναφορά στο έθιμο του Κλήδονα από τον κ. Μανώλη Χρονάκη, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για την προέλευση, τη διαχρονική αξία και τη σημασία του εθίμου στην τοπική παράδοση.

Ακολούθησε κρητικό και λαϊκό μουσικό πρόγραμμα με τους μουσικούς της εκδήλωσης, το οποίο κράτησε αμείωτο το κέφι των παρευρισκομένων, που χόρεψαν και τραγούδησαν μέχρι αργά, αναβιώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο μνήμες και παραδόσεις του τόπου μας. Παράλληλα, αναβίωσαν οι φωτιές του Αϊ-Γιάννη και το συμβολικό «κάψιμο του Μάη», έθιμα άρρηκτα συνδεδεμένα με τον Κλήδονα.

Μία ημέρα πριν, ξεκίνησε η προετοιμασία του εθίμου. Παιδιά και εγγόνια των μελών του ΚΑΠΗ μετέβησαν σε κοντινή πηγή για τη συλλογή του «αμίλητου νερού», ενώ οι παριστάμενοι έριξαν μέσα μικρά προσωπικά αντικείμενα ή σημάδια στην στάμνα.

Από τη Δημοτική Αρχή παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, η Αντιδήμαρχος Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, ο Ενταταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Ψυλλάκης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαρίπας Λίτσα Ταμιωλάκη, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης.

Τα μέλη του ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η πολύτιμη στήριξη, η συνεργασία και η παρουσία όλων συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της βραδιάς και στην αναβίωση ενός εθίμου που συνεχίζει να ενώνει τις γενιές, να κρατά ζωντανές τις μνήμες και τις παραδόσεις του τόπου.