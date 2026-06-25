ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Δήλωση της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαρίας Λιονή για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Με αφορμή την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:
« Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές του Ρεθύμνου για την προσπάθεια, την επιμονή και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής διαδρομής.

Οι σημερινές βαθμολογίες αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, όχι όμως και τον τελικό προορισμό. Για όσους πέτυχαν τους στόχους τους, εύχομαι ολόψυχα η συνέχεια να είναι γεμάτη γνώση, δημιουργία και νέες επιτυχίες. Για όσους δεν είδαν να ανταμείβονται οι προσδοκίες τους με τον τρόπο που επιθυμούσαν, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες και διαφορετικούς δρόμους για την προσωπική και επαγγελματική καταξίωση.

Αξίζουν επίσης συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, που με αφοσίωση και υπευθυνότητα στάθηκαν δίπλα στους μαθητές, καθώς και στους γονείς και τις οικογένειές τους, οι οποίοι στήριξαν με αγάπη και υπομονή την προσπάθειά τους.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλή συνέχεια, δύναμη και αισιοδοξία για τα επόμενα βήματα. Το μέλλον ανήκει στους νέους μας και είμαστε περήφανοι για κάθε προσπάθεια που καταβάλλουν για να το διαμορφώσουν».

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