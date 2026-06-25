Στην τελική ευθεία η αναβάθμιση της ΕΕΛ Χανίων – Αυτοψία του Δημάρχου στα έργα

Σημαντική πρόοδο καταγράφουν τα έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 18 εκατ. ευρώ, τα οποία εξελίσσονται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Την πορεία των εργασιών διαπίστωσε από κοντά ο Δήμαρχος Χανίων και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Παναγιώτης Σημανδηράκης, κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ στο Κουμπελή.

Τον Δήμαρχο συνόδευαν η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και Δημοτική Σύμβουλος, Νίκη Αποστολάκη, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Μιχάλης Καλογριδάκης, η α/α Γενική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Λουπασάκη, καθώς και η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Σταθοπούλου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε αυτοψία στους χώρους των έργων και ενημέρωση από τα στελέχη της Επιχείρησης για την πορεία υλοποίησής τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με τη νέα μονάδα θερμικής ξήρανσης ιλύος να βρίσκεται πλέον στην τελική φάση ολοκλήρωσής της.

Στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 18 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης, των συστημάτων απόσμισης,

την κατασκευή μονάδας θερμικής ξήρανσης ιλύος, καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργικής επάρκειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της εγκατάστασης.

Κατά την ενημέρωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων στάθηκε τόσο στο μέγεθος των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη όσο και στον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕΛ Χανίων στην καθημερινή λειτουργία της πόλης

. Όπως επεσήμανε, πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές υποδομές του Δήμου, ενώ το εύρος των έργων που υλοποιούνται σήμερα αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και του Δήμου Χανίων να επενδύσουν σε σύγχρονες, ανθεκτικές και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές.

Η ΕΕΛ Χανίων εξυπηρετεί καθημερινά τις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος της περιοχής. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων ενισχύει τη δυνατότητα της εγκατάστασης να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και δημιουργώντας ισχυρές βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη των Χανίων τα επόμενα χρόνια.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ανέφερε:

«Όταν επισκέπτεται κανείς τις εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Χανίων, αντιλαμβάνεται το μέγεθος και τη σημασία της δουλειάς που επιτελείται καθημερινά, αλλά και το εύρος των έργων που υλοποιούνται αυτή την περίοδο.

Οι υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη μιας σύγχρονης πόλης. Ο εκσυγχρονισμός του Βιολογικού Καθαρισμού και η κατασκευή της Μονάδας Θερμικής Ξήρανσης Ιλύος συνιστούν μια επένδυση με ορίζοντα δεκαετιών, που ενισχύει την περιβαλλοντική προστασία,

αναβαθμίζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και θωρακίζει τα Χανιά απέναντι στις μελλοντικές προκλήσεις».

Ο Δήμαρχος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επιδεικνύει καθημερινά, υπογραμμίζοντας ότι πίσω από κάθε σημαντικό έργο βρίσκονται οι άνθρωποι που εργάζονται με ευθύνη και αγάπη για τον τόπο.