Δήλωση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη για την ανακοίνωση των βαθμολογιών Πανελληνίων Εξετάσεων 2026

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για χιλιάδες νέες και νέους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν δεν αποτυπώνουν μόνο μια επίδοση, αλλά μια μακρά περίοδο προσπάθειας, επιμονής και προσωπικής πειθαρχίας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά όσες και όσους πέτυχαν τους στόχους τους. Η επιτυχία σας είναι δικαίωση των κόπων σας, αλλά και της στήριξης των οικογενειών και των εκπαιδευτικών σας. Αποτελεί ένα νέο ξεκίνημα, μια ευκαιρία να ανοίξετε τον δικό σας δρόμο με αυτοπεποίθηση και δημιουργικότητα.

Την ίδια στιγμή, απευθύνομαι με ειλικρινή σεβασμό και σε εκείνα τα παιδιά που σήμερα ίσως νιώθουν απογοήτευση. Και θέλω να τονίσω, ότι ανεξάρτητα από τους βαθμούς, η ζωή προσφέρει πολλαπλές διαδρομές, εναλλακτικές ευκαιρίες και δεύτερες αφετηρίες. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στο να συνεχίζει κανείς με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και πίστη στον εαυτό του.

Ο Δήμος Χερσονήσου στηρίζει τη νέα γενιά, παραμένοντας δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια. Η Παιδεία είναι θεμέλιο της κοινωνίας μας και οφείλουμε να την υπηρετούμε με σοβαρότητα, συνέπεια και όραμα. Εύχομαι σε όλες και όλους υγεία, δύναμη και αισιοδοξία για τη συνέχεια. Το μέλλον ανήκει σε εσάς και είμαι βέβαιος ότι θα το διεκδικήσετε με ωριμότητα και αξιοπρέπεια».