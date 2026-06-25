ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Το μήνυμα της Σέβης Βολουδάκη για την επιτυχία του γιου της στις Πανελλαδικές

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Η ανάρτηση της Σ. Bολουδάκη στο instagram:

“Συγχαρητήρια Γιώργο μου!

Η καρδιά μου σήμερα πλημμυρίζει από περηφάνια.

Ο Γιώργος μας πέτυχε τον στόχο του και πέρασε στη Νομική, τη σχολή που ονειρευόταν.

Παιδί μου, είμαι περήφανη όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για τον άνθρωπο που γίνεσαι. Για τη δύναμη, το ήθος και την αξιοπρέπεια με την οποία πορεύεσαι. Γιατί έμαθες πως οι μεγάλες νίκες χτίζονται με κόπο και υπομονή.

Και σήμερα χαίρεται και χαμογελά ακόμη πιο πλατιά από εμάς ο μπαμπάς σου. Ο Μανούσος μου που από τον ουρανό σε καμαρώνει και είναι περήφανος για σένα. Οι αξίες που σου χάρισε, το παράδειγμά του και η αγάπη του είναι η πιο πολύτιμη κληρονομιά σου και θα σε συνοδεύουν σε κάθε σου βήμα.

Να προχωράς αγόρι μου πάντα με πίστη, ταπεινότητα και θάρρος. Να κυνηγάς τα όνειρά σου χωρίς να ξεχνάς ποτέ ποιος είσαι και από πού ξεκίνησες.

Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Σήμερα δικαιώνεται ο δικός σου αγώνας και μαζί του ένα όνειρο που ο μπαμπάς σου ήθελε να δει να γίνεται πραγματικότητα.

Σ’ αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις. ❤️”

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