Xανιά:Ολοκλήρωση διαδικασίας αδελφοποίησης του Δήμου Πλατανιά με τον Δήμο Bussolengo της Ιταλίας

Επαφές και συναντήσεις συνεργασίας στη Βερόνα»

Αντιπροσωπεία του Δήμου Πλατανιά επισκέφθηκε το Bussolengo της Βερόνας στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδελφοποίησης με τον ομώνυμο ιταλικό Δήμο, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με τη δημοτική αρχή και τοπικούς φορείς.

Η αδελφοποίηση των δύο Δήμων, η οποία είχε εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά και έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, αποσκοπεί στην ανάπτυξη κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου Bussolengo κ. Roberto Brizzi και αποτέλεσε συνέχεια του Συμφώνου Φιλίας που είχε υπογραφεί στον Δήμο Πλατανιά τον Μάιο του 2025. Στο πλαίσιο των επαφών, η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις εργασίας με τη δημοτική αρχή και εκπροσώπους τοπικών φορέων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Nieder-Olm της Γερμανίας, αδελφοποιημένου με τον Δήμο μας από τον Μάιο του 2025. Δεδομένου ότι ο Δήμος Nieder-Olm διατηρεί επίσης σχέση αδελφοποίησης με το Bussolengo ήδη από το 1984, δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών[ΠΜ1.1].

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν επίσης συναντήσεις με την Περιφερειακή Σύμβουλο της Περιφέρειας Βερόνας κα Anna Leso, καθώς και με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Lazise κ. Enrico Olivieri. Οι επαφές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, τουρισμού και δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ των φορέων.

Σημαντικό σημείο της επίσκεψης αποτέλεσε η εκδήλωση της 14ης Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο συναυλίας των δημοτικών φιλαρμονικών συγκροτημάτων των Δήμων Bussolengo και Nieder-Olm, όπου οι εκπρόσωποι των τριών Δήμων επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Παράλληλα, συζητήθηκαν προοπτικές κοινών δράσεων στους τομείς της αγροδιατροφής, της προώθησης τοπικών προϊόντων, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το CERV, με τη συμμετοχή των τριών Δήμων.

Σε δήλωσή του σχετικά με την πορεία της αδελφοποίησης, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ανέφερε: Η«…Η αδελφοποίηση του Δήμου Πλατανιά με τον Δήμο Bussolengo αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας, συνεργασίας και ανάπτυξης.

Οι σχέσεις που οικοδομήσαμε τα τελευταία χρόνια βασίζονται στην αμοιβαία εκτίμηση, στις κοινές αξίες και στην κοινή μας επιθυμία να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τους πολίτες των δύο περιοχών.

Ως Δήμος Πλατανιά συνεχίζουμε να επενδύουμε σε συνεργασίες που ενισχύουν την ευρωπαϊκή μας παρουσία, προάγουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και δημιουργούν νέες προοπτικές για τις επόμενες γενιές. Είμαστε βέβαιοι ότι η φιλία μεταξύ Πλατανιά και Bussolengo θα εξελιχθεί σε μια μακρόχρονη και ουσιαστική σχέση, με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες…»

Ο επικεφαλής της αποστολής και Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, δήλωσε: «.. Τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Δήμου επιβεβαιώνουν ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού,

της αγροτικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της νεολαίας. Παράλληλα και η συμμετοχή του Δήμου Nieder-Olm αναδεικνύει τη δυναμική για τη δημιουργία ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας μεταξύ τοπικών κοινωνιών που μοιράζονται κοινά οράματα και στόχους..»

Η αντιπροσωπεία αποτελούνταν από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Καλαϊτζάκη, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της αποστολής, τους Αντιδημάρχους κ. Πολυχρόνη Σημαντηράκη και κ. Κωνσταντίνο Βουρδουμπά, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Αρτέμη Κουτσαυτάκη, τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Ιωάννη Κασσελάκη, τον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτριο Ανθούση και τη Γενική Γραμματέα του Δήμου κα Λία Νικολάου.