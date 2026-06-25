Λασίθι:«Art Project Live» στο Ανοιχτό Θέατρο ΠΛΑΖ ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο – Μια ξεχωριστή βραδιά όπου η μουσική συναντά την κίνηση

Η σχολή χορού Dance Project και το Ωδείο Τέχνης Κρήτης προσκαλούν το κοινό στην παράσταση «Art Project Live», μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική βραδιά που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στις 21:00, στο Ανοιχτό Θέατρο στην ΠΛΑΖ του ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο.

Μέσα από τη σύμπραξη μουσικής και χορού, η παράσταση αναδεικνύει τη δύναμη της καλλιτεχνικής έκφρασης, όπου ο ρυθμός, η κίνηση και η σκηνική παρουσία συνθέτουν ένα μοναδικό θέαμα για το κοινό.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ) και η είσοδος είναι ελεύθερη, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να απολαύσουν μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, τον χορό και τη δημιουργικότητα.