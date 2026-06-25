Hράκλειο:Με πλούσιες εκδηλώσεις στην πόλη και τη περιφέρεια συνεχίζεται το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Εκδηλώσεις και σε Βούτες, Νέα Αλικαρνασσό, Θέατρο Συλλάμου, Αθανάτους, Αυγενική – Το πρόγραμμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το Φεστιβάλ «Τέχνη καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου, μια διοργάνωση, που έχει αγκαλιαστεί θερμά από χιλιάδες δημότες και επισκέπτες.

Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίστηκαν την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ειδικότερα στην Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη (2ος όροφος) πραγματοποιήθηκε η ξενάγηση στην έκθεση «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας (1835-1908)», στο Πάρκο Γεωργιάδη η Διαδραστική αφήγηση παιδικών βιβλίων,

το σεμινάριο Φωτογραφίας από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), στο Πετροκέφαλο «Magic Stage show» με τον μάγο Vitalio. Παράλληλα στην Αυγενική η γιορτή Κλήδονα στην με συναυλία λαϊκής μουσικής, στο Ατσαλένιο η συναυλία με το σχήμα «Ρεμπέτικη Ρομάντζα», στην Καλλιθέα η συναυλία: «Ο ήλιος της αγάπης» με το συγκρότημα του Γιώργου Γκερεδάκη. Επίσης στον Κατσαμπά (13ο Δημοτικό Σχολείο) το κοινό παρακολούθησε τη συναυλία με τους «Sevdalim»

Το πρόγραμμα της Παρασκευή 26 Ιουνίου

Κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Μελίνα Μερκούρη» (Νέα Αλικαρνασσός)

16:30 – 21:30 Ten Years, One Love Batala Creta – 10 χρόνια Batala Creta

Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας της μπάντας κρουστών Batala Creta, διοργανώνεται στο Ηράκλειο ένα επετειακό τριήμερο διεθνούς χαρακτήρα, αφιερωμένο στη μουσική, τον ρυθμό και τη συλλογική καλλιτεχνική έκφραση. Στην εκδήλωση συμμετέχουν μέλη της παγκόσμιας κοινότητας Batala από πολλές χώρες, με συνολικά περίπου 200 συμμετέχοντες (εκ των οποίων 150 από το εξωτερικό), δημιουργώντας ένα πολυπολιτισμικό γεγονός με σημαντική απήχηση τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Σεμινάριο με τον δημιουργό της μουσικής των Batala, Mestre Giba Gonçalves και τον Mestre των Batala Atenas, Stavros Parceiro

– Σεμινάριο χορογραφίας με τη Farida Moussouni

Πρόκειται για μια δράση υψηλής πολιτιστικής αξίας και δημόσιας προβολής, που αναμένεται να συγκεντρώσει πλήθος συμμετεχόντων, θεατών και επισκεπτών, προσφέροντας σημαντική προβολή σε φορείς και επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να τη στηρίξουν.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Παλιανής (Δημοτική Κοινότητα Αυγενικής)

18:30 Η γιορτή περιλαμβάνει τρία μέρη.

Α. Παρουσίαση κόμικ με θέμα «Η κλιματική αλλαγή στην Κρήτη».

Επιμέλεια: Αικατερίνη Παπαζή – Υπεύθυνη του ΚΔΑΠ Παλιανής

Β. Μουσική βραδιά – Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο, τον γνωστό σε όλους μας «Νιόνιο».

Ενορχήστρωση: Εμμανουέλα Στρατάκη

Συμμετέχουν τα παιδιά του ΚΔΑΠ Παλιανής και παιδιά από το ΚΔΑΠ Αγίου Ιωάννη

Υπεύθυνη Δομής: Άννα Κατσαμάνη

Χορογραφίες: Εμμανουέλα Κοκοβάκη

Διδασκαλία ζεϊμπέκικου: Ευαγγελία Μανουσάκη

Δραματοποίηση τραγουδιού – σκηνοθεσία: Γεωργία Περβολαράκη

Συμμετέχουν: Στέφανος Καραμανώλης (τραγούδι), Αικατερίνη Παπαζή (τραγούδι), Ειρήνη Φανιουδάκη (τραγούδι).

Γ. Θεατρική παράσταση «Αχαρνής» του Αριστοφάνη.

Σκηνοθεσία: Γεωργία Περβολαράκη

Συμμετέχουν: Ιουλία Γεωργακοπούλου (σκηνικά), Στέφανος Καραμανώλης (τραγούδι), Εμμανουέλα Κοκοβάκη (υποβολέας), Ευαγγελία Μανουσάκη (διδασκαλία καλαματιανού), Αικατερίνη Παπαζή (τραγούδι – σκηνικά), Γιάννης Σαρρής (σκηνικά), Εμμανουέλα Στρατάκη (ενορχήστρωση), Μανώλης Σφακιανάκης (σκηνικά), Ειρήνη Φανιουδάκη (τραγούδι).

Αθάνατοι

20:30 «Μαθητής για κλάματα»: Ο Καραγκιόζης διορίζεται φύλακας στο πάρκο της πόλης. Τον περιμένει όμως μια έκπληξη που θα βάλει τον ίδιο και τα Κολλητήρια σε μεγάλο κίνδυνο!

«Ο μαγικός κόσμος του Καραγκιόζη» – Παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του Θεάτρου Σκιών από το Θέατρο Σκιών Κρήτης. Πριν την παράσταση ο Καραγκιοζοπαίχτης ξεναγεί το κοινό στον κόσμο της τέχνης του θεάτρου σκιών παρουσιάζοντας εν συντομία την ιστορία του από την αρχαιότητα έως σήμερα αλλά και φιγούρες και εργαλεία πίσω από το μπερντέ!

Μια διαδραστική, ψυχαγωγική και συνάμα εκπαιδευτική εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Ο Άθως Δανέλλης και ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν) παίζουν και αποκαλύπτουν τον μαγικό κόσμο του Καραγκιόζη.

Θεατράκι παλιάς Λαχαναγοράς (Αγία Τριάδα)

20:30 Θεατρική παράσταση για παιδιά: «Αλήθεια ή ψέμα;» από το θεατρικό σχήμα «ΧΩΡΟΜΟΡΦΕΣ»

Μέσα από χιούμορ, ζωντάνια και συνεχή συμμετοχή των παιδιών, η παράσταση αγγίζει με ευαισθησία θέματα όπως: η αλήθεια και το ψέμα, η φιλία και η διαφορετικότητα, ο φόβος, η μοναξιά και η αξία της συνεργασίας.

Ο νεαρός Ιάσονας, υποστηρικτής της αλήθειας, παλεύει για την επιβίωσή του έχοντας για μοναδική του κληρονομιά έναν έξυπνο –και λίγο… ψεύτη– γάτο. Με τη βοήθειά του κατορθώνει τα φαινομενικά ακατόρθωτα. Ο εφευρετικός, διπλωμάτης και υποστηρικτικός γάτος στέκεται στο πλευρό του νεαρού φίλου του, δείχνοντάς του –με χιούμορ, ευαισθησία και άδολη αγάπη– πώς μπορεί ο καθένας μας να αλλάξει την «τύχη» και τη ζωή του.

Μία παράσταση γεμάτη ζωντάνια, χιούμορ και συνεχή διάδραση με το κοινό, που υπόσχεται να χαρίσει σε μικρούς και μεγάλους στιγμές γέλιου και πραγματικής ψυχαγωγίας. Η παράσταση απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών.

Το «Αλήθεια ή ψέμα;», έγραψε και σκηνοθέτησε η ηθοποιός, σκηνοθέτης και παιδαγωγός Γιάννα Κεφάλα.

Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ιάσονας Χριστοδούλου (νέος), Γιάννα Κεφάλα (ο γάτος), Θανάσης Νιπυράκης (άρχοντας, γίγαντας, μπακάλης, τσαγκάρης, κηπουρός), Πόπη Λουλουδάκη (μοδίστρα, κοπέλα, γάτα)

Άγγελος Αρβανίτης (μουσική), Νίκος Καλαθάκης (σκηνικά), Γιασμίν Τιμοτίγιεβιτς (κοστούμια), Κώστας Φραντζεσκάκης (αφίσα), Κώστας Νταριβιανάκης (φώτα – ήχος)

Θεατράκι Καράβολα (στην παραλιακή λεωφόρο)

21:00 Θεατρική παράσταση: «Όταν Δάκρυσε το Πνίτσε» από τη Θεατρική Ομάδα του Σωματείου Μ.Κ.Ο. Γυναικών ΙΡΙΔΑ – μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Δομήνικου Ταβερναράκη

Σε συνθήκες φτώχειας κι ανέχειας ζουν οι λιγοστές εναπομείνασες γυναίκες στο χωριό Πνίτσε της Κρήτης κι η ανομβρία δεν βοηθάει την κατάστασή τους! Όμως η άφιξη ενός έξυπνού κινητού και μια ξαφνική νεροποντή φέρνει τα πάνω κάτω στο χωριό! Θα καταφέρουν να αλλάξουν την τύχη τους οι πονηρές χωριανές;

Παίζουν: Ομάδα Θεάτρου, Μέλη του Σωματείου Γυναικών ΙΡΙΔΑ

Συγγραφέας, Σκηνοθέτης: Ταβερναράκης Δομήνικος

Υπεύθυνη Παραγωγής και Επικοινωνίας: Δρόσου Ρένια, Πρόεδρος του Σωματείου ΜΚΟ Γυναικών Ίριδα. Βοηθός Σκηνοθέτη: Θωμακάκη Μαρία, Μέλος του Σωματείου Γυναικών ΙΡΙΔΑ. Σκηνικά και κουστούμια: Όλη η Ομάδα Θεάτρου, Μέλη του Σωματείου Γυναικών ΙΡΙΔΑ

Θέατρο Συλλάμου

21:00 «Κομμέντια ή οι πανουργίες του Μπερτόλδου» από τη Θεατρική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυγενικής

Μια σύγχρονη εκδοχή της λαϊκής κωμωδίας εμπνευσμένης από την Κομμέντια ντελ Άρτε. Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Μπερτόλδο, έναν πανούργο και λαϊκής καταγωγής ήρωα, που με το χιούμορ και την εξυπνάδα του προσπαθεί να ξεγελάσει την εξουσία. Μέσα από σατιρικές σκηνές και ζωηρούς διαλόγους, αναδεικνύεται η διαχρονική πάλη ανάμεσα στην καθεστηκυία τάξη και τους φτωχούς,

με τους δεύτερους να αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Το έργο προσφέρει ένα καυστικό και επίκαιρο σχόλιο για την κοινωνική ανισότητα. Η παράσταση ανεβαίνει από 19μελή θίασο, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Νίκου Μαργαριτσανάκη.

Νέα Αλικαρνασσός (παραλιακός)

21:30 Hip hop Con – Δύο βραδιές γεμάτες μουσική και graffiti έρχονται να δώσουν ένταση στο Φεστιβάλ! Το πρώτο Hip Hop Convention έρχεται! Καλλιτέχνες της πόλης ενώνονται για να αναδείξουν την κουλτούρα του hip hop και την τέχνη των δρόμων. Altus, Pannas, weak lung, vlastos, f.r.a.g.a.s, vanausos, mtn, black spirit, MTN, harisharika, tsouma, mbj, nessom, marks, noma, Andriko κ.α. δίνουν τον δικό τους ρυθμό και μας ξεσηκώνουν! Μείνετε συντονισμένοι!

Βούτες

21:00 Συναυλία Κρητικής παραδοσιακής μουσικής με τους Βασίλη Παπουτσάκη ( λύρα) Δημήτρη Αποστολάκη του Μιχαήλ (λαγούτο, φωνή) Δημήτρη Αποστολάκη του Αντωνίου (λαγούτο, φωνή) Γιώργο Παπουτσάκη (μπάσο)

Πάρκο Γεωργιάδη (*μεταφορά εκδήλωσης από Κάτω Άσιτες)

21:00 Συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Γιώργη Ξυλούρη (Καντρή) και το συγκρότημά του Μανώλης Σαλούστρος (λαούτο), Γιώργος Ξυδάκης (λαούτο, φωνή), Μηνάς Παιγνιωτάκης (κρουστά)

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων

ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την

αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης –και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου.

Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ. Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο.

Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές.

Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της.

Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους.

Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου.

Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας.

Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α.

Μην τους χάσετε!

Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές!

Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων.

Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί.

Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία, τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει.

Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή!

Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

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