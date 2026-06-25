Με 5,33 ευρώ το κιλό επιδοτείται το κυνήγι του λαγοκεφάλου σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο

Ποια είναι tα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αλιείς – Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου και άρση απαγορεύσης για εκσυχρονισμό των μηχανών των σκαφών

Στην ανακοίνωση 7 πρωτοβουλιών για τη στήριξη των Ελλήνων αλιέων προχώρησε την Πεμπτη (25/6) το απόγευμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αλιέων για περισσότερο από δύο ώρες στο υπουργείο.

«Η ελληνική αλιεία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Κλονίζεται από τις απαγορευτικές τιμές του πετρελαίου οι οποίες έχουν καθηλώσει τον ελληνικό στόλο των αλιέων ο οποίος απειλείται από τα ξενικά είδη, όπως ο λαγοκέφαλος αλλά τις αθέμιτες πρακτικές και τη λαθραλιεία στο Αιγαίο» σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Σχοινάς.

Όπως πρόσθεσε: «Αφού διαβουλευτήκαμε 2 και 3 φορές με τους εκπροσώπους της ελληνικής αλιείας παρουσιάζουμε ένα πρώτο πακέτο μέτρων. 7 κοστολογημένα μέτρα τα οποία είναι η πρώτη σελίδα, το πρώτο επεισόδιο από όσα θα ακολουθήσουν. Τα πρώτα 3 είναι μέτρα άμεσα».

Τα 3 πρώτα μέτρα είναι τα εξής:

1) Σχέδιο νόμου για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου από Απρίλιο έως Ιούνιο. Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση θα είναι 16 λεπτά το λίτρο και τον μήνα Ιούνιο, 12 λεπτά το λίτρο.

«Με αυτή την επιδότηση αντανακλούμε τις αποφάσεις που έχουμε ήδη πάρει για ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας» σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

2) Πιλοτική δράση για αλίευση λαγοκέφαλου, για αρχή στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο– περιοχές που αποφασίστηκαν σύμφωνα με τον κ. Σχοινά μετά από τις συμβουλές των επιστημόνων στο ΥΠΑΑΤ. Οι επιστήμονες ανέδειξαν τις περιοχές με οξυμένο πρόβλημα. Η τιμή θήρευσης, καθαρή αμοιβή για τους αλιείς, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σχοινάς, θα είναι 5,33 ευρώ το κιλό. Το κομμάτι της ψλυξης και τςη καύσης των λαγοκέφαλων θα το αναλάβουν οι Περιφέρειες.

«Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται τέτοιο μέτρο στην Ελλάδα. Στόχος να καλυφθεί σταδιακά όλη η Ελλάδα στο θέμα του λαγοκέφαλου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, όχι το τελευταίο».

Ο κ. Σχοινάς τόνισε μάλιστα πως για το συγκεκριμένο θέμα θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου την ερχόμενη Τετάρτη 01 Ιουλίου στο ΥΠΕΝΝ.

3) Σχεδιασμός μια αποζημίωσης για τους Ελληνες αλιείς οι οποίοι θα δουν τις δραστηριότητες τους να περιορίζονται από τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων παρκών, τα οποία θαλάσσια πάρκα στηρίζουμε ως ύψιστη προτεραιότητα. Θα βρούμε τρόπο για να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε για τις δυσκολίες πιυ θα αντιμετωπίσουν.

Ο κ. Σχοινάς πρόσθεσε πως: «στον νέο κανονισμό αλιείας που συστήνεται στην Ευρώπη, προβλέπουμε για πρώτη φορά τον εκσυγχρονισμό των σκαφών μέσω της άρσης απαγόρευσης Θα δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να εκσυχρονιστούν οι μηχανές των σκαφών, έτσι ώστε να πάρουν τη σκυτάλη οι νέες γενιές αλιέων».