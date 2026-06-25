ΚΡΗΤΗ

Με 5,33 ευρώ το κιλό επιδοτείται το κυνήγι του λαγοκεφάλου σε Κρήτη και νότιο Αιγαίο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ποια είναι tα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τους αλιείς – Επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου και άρση απαγορεύσης για εκσυχρονισμό των μηχανών των σκαφών

Στην ανακοίνωση 7 πρωτοβουλιών για τη στήριξη των Ελλήνων αλιέων προχώρησε την Πεμπτη (25/6) το απόγευμα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των αλιέων για περισσότερο από δύο ώρες στο υπουργείο.

«Η ελληνική αλιεία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Κλονίζεται από τις απαγορευτικές τιμές του πετρελαίου οι οποίες έχουν καθηλώσει τον ελληνικό στόλο των αλιέων ο οποίος απειλείται από τα ξενικά είδη, όπως ο λαγοκέφαλος αλλά τις αθέμιτες πρακτικές και τη λαθραλιεία στο Αιγαίο» σημείωσε στις δηλώσεις του ο κ. Σχοινάς.

Όπως πρόσθεσε: «Αφού διαβουλευτήκαμε 2 και 3 φορές με τους εκπροσώπους της ελληνικής αλιείας παρουσιάζουμε ένα πρώτο πακέτο μέτρων. 7 κοστολογημένα μέτρα τα οποία είναι η πρώτη σελίδα, το πρώτο επεισόδιο από όσα θα ακολουθήσουν. Τα πρώτα 3 είναι μέτρα άμεσα».

Τα 3 πρώτα μέτρα είναι τα εξής:

1) Σχέδιο νόμου για την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου από Απρίλιο έως Ιούνιο. Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση θα είναι 16 λεπτά το λίτρο και τον μήνα Ιούνιο, 12 λεπτά το λίτρο.

«Με αυτή την επιδότηση αντανακλούμε τις αποφάσεις που έχουμε ήδη πάρει για ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας» σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

2) Πιλοτική δράση για αλίευση λαγοκέφαλου, για αρχή στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο– περιοχές που αποφασίστηκαν σύμφωνα με τον κ. Σχοινά μετά από τις συμβουλές των επιστημόνων στο ΥΠΑΑΤ. Οι επιστήμονες ανέδειξαν τις περιοχές με οξυμένο πρόβλημα. Η τιμή θήρευσης, καθαρή αμοιβή για τους αλιείς, όπως ξεκαθάρισε ο κ. Σχοινάς, θα είναι 5,33 ευρώ το κιλό. Το κομμάτι της ψλυξης και τςη καύσης των λαγοκέφαλων θα το αναλάβουν οι Περιφέρειες.

«Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται τέτοιο μέτρο στην Ελλάδα. Στόχος να καλυφθεί σταδιακά όλη η Ελλάδα στο θέμα του λαγοκέφαλου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα, όχι το τελευταίο».

Ο κ. Σχοινάς τόνισε μάλιστα πως για το συγκεκριμένο θέμα θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου την ερχόμενη Τετάρτη 01 Ιουλίου στο ΥΠΕΝΝ.

3) Σχεδιασμός μια αποζημίωσης για τους Ελληνες αλιείς οι οποίοι θα δουν τις δραστηριότητες τους να περιορίζονται από τη θεσμοθέτηση των θαλάσσιων παρκών, τα οποία θαλάσσια πάρκα στηρίζουμε ως ύψιστη προτεραιότητα. Θα βρούμε τρόπο για να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε για τις δυσκολίες πιυ θα αντιμετωπίσουν.

Ο κ. Σχοινάς πρόσθεσε πως: «στον νέο κανονισμό αλιείας που συστήνεται στην Ευρώπη, προβλέπουμε για πρώτη φορά τον εκσυγχρονισμό των σκαφών μέσω της άρσης απαγόρευσης Θα δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να εκσυχρονιστούν οι μηχανές των σκαφών, έτσι ώστε να πάρουν τη σκυτάλη οι νέες γενιές αλιέων».

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δολοφονία Λεβεντάκη: Η 45χρονη είχε πάρει 50.000...

0
Η αστυνομία εξετάζει τα πιθανά οικονομικά κίνητρα της δολοφονίας,...

Hράκλειο:Με πλούσιες εκδηλώσεις στην πόλη και τη...

0
Εκδηλώσεις και σε Βούτες, Νέα Αλικαρνασσό, Θέατρο Συλλάμου, Αθανάτους,...

Δολοφονία Λεβεντάκη: Η 45χρονη είχε πάρει 50.000...

0
Η αστυνομία εξετάζει τα πιθανά οικονομικά κίνητρα της δολοφονίας,...

Hράκλειο:Με πλούσιες εκδηλώσεις στην πόλη και τη...

0
Εκδηλώσεις και σε Βούτες, Νέα Αλικαρνασσό, Θέατρο Συλλάμου, Αθανάτους,...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Hράκλειο:Με πλούσιες εκδηλώσεις στην πόλη και τη περιφέρεια συνεχίζεται το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου
Επόμενο άρθρο
Δολοφονία Λεβεντάκη: Η 45χρονη είχε πάρει 50.000 ευρώ από πώληση περιουσιακού στοιχείου – Τι βρέθηκε στο κοντέινερ του δράστη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Υποθυρεοειδισμός: Ποιοι μπορούν να διακόψουν τη θεραπεία με λεβοθυροξίνη

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με νέα μελέτη, 1 στους 4 ηλικιωμένους ασθενείς...

Πρόγραμμα «Ανακαινίζω»: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας – Όλα τα κριτήρια

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι προβλέπει η επιδότηση. Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης...

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε κάνουν πρεμιέρα στα καταστήματα – Όλες οι ημερομηνίες και η «ανοιχτή» Κυριακή

ΠΚ team ΠΚ team -
«Ανάσα» στην ακρίβεια ψάχνουν οι καταναλωτές, τόνωση του τζίρου...

Qatargate: Και ο Μαργαρίτης Σχoινάς στο κάδρο των ερευνών μετά τον Αβραμόπουλο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν μέσα από το ευρωπαϊκό...